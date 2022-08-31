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Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму
Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Крыму нестабильная, но контролируемая. Такое заявление сделала глава управления Роспотребнадзора по Крыму... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T12:38
2022-08-31T12:38
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Крыму нестабильная, но контролируемая. Такое заявление сделала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, жесткие ограничительные меры в Крыму пока не вводятся, поскольку практически в 95% случаев заболевание протекает в форме респераторной вирусной инфекции. То есть тяжесть течения значительно отличается от той, которую фиксировали зимой. В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19 &gt;&gt;Пеньковская отметила, что при аналогичном уровне заболеваемости в январе фиксировалось от 50 до 80 летальных случаев в неделю, сейчас – от 2 до 5. Масочный режим на полуострове, по словам главы регионального ведомства, по-прежнему носит рекомендательный характер.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России за сутки выявлен 46 321 новый случай заболевания COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя предыдущего дня.Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса &gt;&gt;В тройке лидеров по количеству выявленных случаев Москва, Петербург и Краснодарский край. Крым по суточному приросту находится на 24 месте. В нем за минувшие сутки зарегистрировали 501 новый случай коронавируса.
https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-za-mesyats-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-v-pyat-raz-1124350062.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, крым
Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму

Ситуация с COVID-19 в Крыму нестабильная, но контролируемая — Роспотребнадзор

12:38 31.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Крыму нестабильная, но контролируемая. Такое заявление сделала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Ситуация (с заболеваемостью COVID) нестабильна, но контролируема. За последние полтора месяца суточный уровень заболеваемости вырос от 15 до 20 раз в разных регионах нашей республики. Цифры действительно пугающие, они очень высоки", — сказала Пеньковская.
По ее словам, жесткие ограничительные меры в Крыму пока не вводятся, поскольку практически в 95% случаев заболевание протекает в форме респераторной вирусной инфекции. То есть тяжесть течения значительно отличается от той, которую фиксировали зимой.
В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19 >>
Пеньковская отметила, что при аналогичном уровне заболеваемости в январе фиксировалось от 50 до 80 летальных случаев в неделю, сейчас – от 2 до 5.
Масочный режим на полуострове, по словам главы регионального ведомства, по-прежнему носит рекомендательный характер.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России за сутки выявлен 46 321 новый случай заболевания COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя предыдущего дня.
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса >>
В тройке лидеров по количеству выявленных случаев Москва, Петербург и Краснодарский край. Крым по суточному приросту находится на 24 месте. В нем за минувшие сутки зарегистрировали 501 новый случай коронавируса.
Лечение больных с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:15
В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорКрым
 
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