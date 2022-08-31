https://crimea.ria.ru/20220831/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-s-covid-19-v-krymu-1124353298.html

Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму

Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Крыму нестабильная, но контролируемая. Такое заявление сделала глава управления Роспотребнадзора по Крыму... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T12:38

2022-08-31T12:38

2022-08-31T12:38

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Крыму нестабильная, но контролируемая. Такое заявление сделала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, жесткие ограничительные меры в Крыму пока не вводятся, поскольку практически в 95% случаев заболевание протекает в форме респераторной вирусной инфекции. То есть тяжесть течения значительно отличается от той, которую фиксировали зимой. В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19 >>Пеньковская отметила, что при аналогичном уровне заболеваемости в январе фиксировалось от 50 до 80 летальных случаев в неделю, сейчас – от 2 до 5. Масочный режим на полуострове, по словам главы регионального ведомства, по-прежнему носит рекомендательный характер.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России за сутки выявлен 46 321 новый случай заболевания COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя предыдущего дня.Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса >>В тройке лидеров по количеству выявленных случаев Москва, Петербург и Краснодарский край. Крым по суточному приросту находится на 24 месте. В нем за минувшие сутки зарегистрировали 501 новый случай коронавируса.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-za-mesyats-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-v-pyat-raz-1124350062.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, крым