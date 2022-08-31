https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-za-mesyats-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-v-pyat-raz-1124350062.html

В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз

В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз

В Крыму зарегистрирован 501 новый случай коронавирусной инфекции, с начала августа суточный прирост заболевших вырос в пять раз. Всего с начала пандемии общее... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T10:15

2022-08-31T10:15

2022-08-31T10:15

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коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрирован 501 новый случай коронавирусной инфекции, с начала августа суточный прирост заболевших вырос в пять раз. Всего с начала пандемии общее число положительных на COVID-19 достигло 194 595. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались еще два пациента. Таким образом, общее количество умерших от осложнений болезни достигло 5363.Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 >>В Севастополе выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 43 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 23 человека, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 152 пациента, из них 126 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор >>Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 89 727 человек, выздоровели 85 376.

https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-krymu-privivayut-pribyvshikh-iz-zaporozhya-i-khersonschiny--minzdrav-1124308999.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе