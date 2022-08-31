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В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз
В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз
В Крыму зарегистрирован 501 новый случай коронавирусной инфекции, с начала августа суточный прирост заболевших вырос в пять раз. Всего с начала пандемии общее... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T10:15
2022-08-31T10:15
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрирован 501 новый случай коронавирусной инфекции, с начала августа суточный прирост заболевших вырос в пять раз. Всего с начала пандемии общее число положительных на COVID-19 достигло 194 595. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончались еще два пациента. Таким образом, общее количество умерших от осложнений болезни достигло 5363.Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 &gt;&gt;В Севастополе выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 43 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 23 человека, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 152 пациента, из них 126 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор &gt;&gt;Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 89 727 человек, выздоровели 85 376.
https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-krymu-privivayut-pribyvshikh-iz-zaporozhya-i-khersonschiny--minzdrav-1124308999.html
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз

В Крыму и Севастополе выявили 537 новых случаев COVID-19, умерли три человека

10:15 31.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина"
Лечение больных с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрирован 501 новый случай коронавирусной инфекции, с начала августа суточный прирост заболевших вырос в пять раз. Всего с начала пандемии общее число положительных на COVID-19 достигло 194 595. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован 61 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 654 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, за весь период – 185 015", - говорится в сообщении.
Скончались еще два пациента. Таким образом, общее количество умерших от осложнений болезни достигло 5363.
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 >>
В Севастополе выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 43 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 23 человека, выписаны 25. На данный момент в больницах находятся 152 пациента, из них 126 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор >>
Всего в горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 89 727 человек, выздоровели 85 376.
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