Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220830/rezkiy-rost-smertnosti-opershtab-soobschil-o-situatsii-s-covid-19-1124340810.html
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T11:51
2022-08-30T11:51
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303990_0:176:1528:1036_1920x0_80_0_0_7a21e8a31211fbd670d89f68c4516827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.В России за сутки 37 067 новых случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 36 729 человек. Скончались еще 94 человека, что на 17 больше, чем днем ранее.В тройке регионов с наибольшим суточным приростом – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Крым по количеству выявленных случаев находится на 31 месте. По данным Роспотребнадзора, в республике и Севастополе подтверждено 588 новых случаев COVID-19, умерли два человека.
https://crimea.ria.ru/20220830/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124339503.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303990_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_a21bc2b62e223cb17f79a19dec95a498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19

Оперштаб сообщил о двукратном росте пациентов с COVID-19 и увеличении числа смертей

11:51 30.08.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.
"Количество госпитализаций за сутки составило 4 673 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 135%. Рост стационарных больных отмечен в 78 регионах, снижение в шести, в одном ситуация осталась без изменений", - говорится в сообщении.
В России за сутки 37 067 новых случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 36 729 человек. Скончались еще 94 человека, что на 17 больше, чем днем ранее.
В тройке регионов с наибольшим суточным приростом – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Крым по количеству выявленных случаев находится на 31 месте. По данным Роспотребнадзора, в республике и Севастополе подтверждено 588 новых случаев COVID-19, умерли два человека.
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
10:10
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне
12:35В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
12:19Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
12:04Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
11:51Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
11:46В Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ
11:46В Литве фиксируют рекордную за четверть века инфляцию
11:25Мишустин сменил главу Росморречфлота
11:09На пляже в Севастополе спасли мужчину с травмой головы
11:00Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов
10:37В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
10:32Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника
10:10Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:58Как россияне будут отдыхать в 2023 году
09:39ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
09:34Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
08:59Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива
08:31Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода"
08:11Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
07:57Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Лента новостейМолния