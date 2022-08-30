https://crimea.ria.ru/20220830/rezkiy-rost-smertnosti-opershtab-soobschil-o-situatsii-s-covid-19-1124340810.html
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19 - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T11:51
2022-08-30T11:51
2022-08-30T11:51
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.В России за сутки 37 067 новых случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 36 729 человек. Скончались еще 94 человека, что на 17 больше, чем днем ранее.В тройке регионов с наибольшим суточным приростом – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Крым по количеству выявленных случаев находится на 31 месте. По данным Роспотребнадзора, в республике и Севастополе подтверждено 588 новых случаев COVID-19, умерли два человека.
https://crimea.ria.ru/20220830/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124339503.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
Оперштаб сообщил о двукратном росте пациентов с COVID-19 и увеличении числа смертей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем в два раза выросло число госпитализированных с коронавирусом людей, также увеличилось количество умерших от осложнений болезни. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.
"Количество госпитализаций за сутки составило 4 673 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 135%. Рост стационарных больных отмечен в 78 регионах, снижение в шести, в одном ситуация осталась без изменений", - говорится в сообщении.
В России за сутки 37 067 новых случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 36 729 человек. Скончались еще 94 человека, что на 17 больше, чем днем ранее.
В тройке регионов с наибольшим суточным приростом – Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Крым по количеству выявленных случаев находится на 31 месте. По данным Роспотребнадзора, в республике и Севастополе подтверждено 588 новых случаев COVID-19, умерли два человека.