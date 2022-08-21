https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса

Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса

Гибрид штаммов коронавируса "дельтакрон" показал большой потенциал изменчивости, а значит в дальнейшем вероятно появление более тяжелой мутации вируса. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T09:19

2022-08-21T09:19

2022-08-21T09:19

распространение коронавируса в рф

российская федерация (россия, рф)

здравоохранение в россии

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_c5e6d5e2ff926bc361de71bcec5efa82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Гибрид штаммов коронавируса "дельтакрон" показал большой потенциал изменчивости, а значит в дальнейшем вероятно появление более тяжелой мутации вируса. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа >>При этом от отметил, что сам "дельтакрон" не представляет опасности.Также Гинцбург напомнил о необходимости ревакцининации от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что главной мерой профилактики остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.

https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, здоровье