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Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса
Гибрид штаммов коронавируса "дельтакрон" показал большой потенциал изменчивости, а значит в дальнейшем вероятно появление более тяжелой мутации вируса. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T09:19
2022-08-21T09:19
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Гибрид штаммов коронавируса "дельтакрон" показал большой потенциал изменчивости, а значит в дальнейшем вероятно появление более тяжелой мутации вируса. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа &gt;&gt;При этом от отметил, что сам "дельтакрон" не представляет опасности.Также Гинцбург напомнил о необходимости ревакцининации от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что главной мерой профилактики остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html
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распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии, здоровье
Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса

Гинцбург: гибрид штаммов "дельтакрон" может спровоцировать тяжелые мутации вируса

09:19 21.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Гибрид штаммов коронавируса "дельтакрон" показал большой потенциал изменчивости, а значит в дальнейшем вероятно появление более тяжелой мутации вируса. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа >>
При этом от отметил, что сам "дельтакрон" не представляет опасности.
Также Гинцбург напомнил о необходимости ревакцининации от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что главной мерой профилактики остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
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