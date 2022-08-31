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Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям
Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T20:32
2022-08-31T20:32
здравоохранение в россии
образование в россии
михаил мурашко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание.Министр также подчеркнул, что родителям нужно следить и за распорядком дня школьника, так как первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.Особенного внимания, по его словам, требуют школьники с хроническими заболеваниями, о которых обязательно необходимо предупредить классного руководителя и школьную медсестру, чтобы они могли оперативно оказать помощь ребенку.Ранее в Госдуме сообщили, что горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным". Меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте.
https://crimea.ria.ru/20220828/menshe-da-luchshe-skolko-dolzhen-vesit-portfel-shkolnika-1124292754.html
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии, образование в россии, михаил мурашко, общество
Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям

Мурашко попросил позаботиться о питании школьников и обойтись без шоколадок

20:32 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНачало учебного года в Москве
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание.
"Пожалуйста, позаботьтесь о питании, чтобы это был не фастфуд, не кладите ребенку шоколадки в портфель, лучше, чтобы это было горячее питание", - цитирует Мурашко РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что родителям нужно следить и за распорядком дня школьника, так как первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.
Особенного внимания, по его словам, требуют школьники с хроническими заболеваниями, о которых обязательно необходимо предупредить классного руководителя и школьную медсестру, чтобы они могли оперативно оказать помощь ребенку.
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Ранее в Госдуме сообщили, что горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным". Меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте.
 
Здравоохранение в РоссииОбразование в РоссииМихаил МурашкоОбщество
 
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