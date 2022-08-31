https://crimea.ria.ru/20220831/minzdrav-preduprezhdaet-ne-kladite-shokoladki-v-portfel-detyam-1124362193.html

Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям

Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Минздрав предупреждает: не кладите шоколадки в портфель детям

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T20:32

2022-08-31T20:32

2022-08-31T20:32

здравоохранение в россии

образование в россии

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292136_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_f5954b4eed41c09de5ad4c79c97e373e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к родителям школьников с просьбой обратить внимание на их питание.Министр также подчеркнул, что родителям нужно следить и за распорядком дня школьника, так как первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.Особенного внимания, по его словам, требуют школьники с хроническими заболеваниями, о которых обязательно необходимо предупредить классного руководителя и школьную медсестру, чтобы они могли оперативно оказать помощь ребенку.Ранее в Госдуме сообщили, что горячее питание полагается всем младшеклассникам не реже одного раза в день. В школьном меню должно быть горячее блюдо и горячий напиток, питание должно быть "здоровым, сбалансированным и разнообразным". Меню не должно повторяться – требования предполагают ежедневную смену блюд. Информацию о питании школьников учреждения должны размещать на своем сайте.

https://crimea.ria.ru/20220828/menshe-da-luchshe-skolko-dolzhen-vesit-portfel-shkolnika-1124292754.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, образование в россии, михаил мурашко, общество