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Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID
Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID
В Севастополе в сентябре стартует кампания по "активизации" жителей, не спешащих на вакцинацию. Соответствующее распоряжение профильному департаменту на... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T07:04
2022-08-30T07:04
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в сентябре стартует кампания по "активизации" жителей, не спешащих на вакцинацию. Соответствующее распоряжение профильному департаменту на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.По словам главы депздрава Виталия Денисова, на данный момент число ревакцинированных севастопольцев приближается к 84 тыс. человек, и этого мало."Идет 300-400 человек в день, то есть динамики пока нет активной", – отметил Денисов.В свою очередь губернатор распорядился "сориентировать работу терапевтического звена на активное приглашение к вакцинации" жителей.По словам курирующего сферу здравоохранения замгубернатора Александра Кулагина, сегодня в Севастополе наблюдается рост числа заболевших ковидом, однако интенсивность его в последнее время замедлилась."Увеличение в 1,3 раза. На прошлой неделе мы увеличились 1,5 раза, то есть темп прироста снизился. Но количество пока большое в абсолюте: заболели за неделю 1,5 тысячи человек", – сказал Кулагин.Он отметил, что число госпитализаций снизилось, и в основном болезнь протекает легко.Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски возвращения ограничений в связи с новой волной коронавируса.
https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html
https://crimea.ria.ru/20220827/chislo-zabolevshikh-kovidom-v-krymu-i-sevastopole-neuklonno-rastet-1124313007.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, михаил развожаев
Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID

В Севастополе в сентябре начнут настойчивее направлять горожан на ревакцинацию от ковида

07:04 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в сентябре стартует кампания по "активизации" жителей, не спешащих на вакцинацию. Соответствующее распоряжение профильному департаменту на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы депздрава Виталия Денисова, на данный момент число ревакцинированных севастопольцев приближается к 84 тыс. человек, и этого мало.
"Идет 300-400 человек в день, то есть динамики пока нет активной", – отметил Денисов.
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В свою очередь губернатор распорядился "сориентировать работу терапевтического звена на активное приглашение к вакцинации" жителей.
"Надо в сентябре активизировать кампанию по ревакцинации. С похолоданием у нас традиционно вирусная инфекция нарастает, и понятно, что скорее всего главным будет ковид. Конечно, чем больше мы ревакцинируем людей к этому периоду, тем лучше", – сказал Развожаев.
По словам курирующего сферу здравоохранения замгубернатора Александра Кулагина, сегодня в Севастополе наблюдается рост числа заболевших ковидом, однако интенсивность его в последнее время замедлилась.
"Увеличение в 1,3 раза. На прошлой неделе мы увеличились 1,5 раза, то есть темп прироста снизился. Но количество пока большое в абсолюте: заболели за неделю 1,5 тысячи человек", – сказал Кулагин.
Он отметил, что число госпитализаций снизилось, и в основном болезнь протекает легко.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски возвращения ограничений в связи с новой волной коронавируса.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСевастопольМихаил Развожаев
 
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