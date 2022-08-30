https://crimea.ria.ru/20220830/sevastopoltsev-nastoychivo-poprosyat-revaktsinirovatsya-ot-covid-1124334359.html

Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID

Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID

В Севастополе в сентябре стартует кампания по "активизации" жителей, не спешащих на вакцинацию. Соответствующее распоряжение профильному департаменту на... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T07:04

2022-08-30T07:04

2022-08-30T07:04

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в сентябре стартует кампания по "активизации" жителей, не спешащих на вакцинацию. Соответствующее распоряжение профильному департаменту на аппаратном совещании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.По словам главы депздрава Виталия Денисова, на данный момент число ревакцинированных севастопольцев приближается к 84 тыс. человек, и этого мало."Идет 300-400 человек в день, то есть динамики пока нет активной", – отметил Денисов.В свою очередь губернатор распорядился "сориентировать работу терапевтического звена на активное приглашение к вакцинации" жителей.По словам курирующего сферу здравоохранения замгубернатора Александра Кулагина, сегодня в Севастополе наблюдается рост числа заболевших ковидом, однако интенсивность его в последнее время замедлилась."Увеличение в 1,3 раза. На прошлой неделе мы увеличились 1,5 раза, то есть темп прироста снизился. Но количество пока большое в абсолюте: заболели за неделю 1,5 тысячи человек", – сказал Кулагин.Он отметил, что число госпитализаций снизилось, и в основном болезнь протекает легко.Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски возвращения ограничений в связи с новой волной коронавируса.

https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html

https://crimea.ria.ru/20220827/chislo-zabolevshikh-kovidom-v-krymu-i-sevastopole-neuklonno-rastet-1124313007.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, михаил развожаев