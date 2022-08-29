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Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе
Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе
" рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T19:34
2022-08-29T19:34
2022-08-29T19:34
образование в крыму и севастополе
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С родителей учеников средней школы не имеют право требовать средства на охрану школы или за учебники, предусмотренные программой. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.При этом покупать могут попросить только пособия, которые нужны для уроков сверх стандартов – факультативные. И это – добровольный выбор родителей.Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника>>По словам Тутовой, бесплатными в государственной школе должно быть и оснащение классов. Список того, что должно быть в школе и классе, утвердило Минпросвещения 23 августа 2021 года. В этом списке как мебель и предметы для лабораторных занятий, так и спортивный инвентарь.В школе не могут требовать с родителей деньги и за благоустройство здания школы и прилегающих территорий— закон обязывает заботиться об этом местные власти.Также из бесплатного школьникам младших классов положен обед. А вот средним и старшим классам придется за него уже заплатить.Вместе с тем, школы могут брать с родителей деньги за посещение ребенком группы продленного дня. Стоимость такой услуги может варьироваться от муниципалитета к муниципалитету и от набора того, что делают дети на продленке: занимаются танцами и пением, спортом, учат уроки, посещают музеи, питаются.Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной>>При этом собирать деньги на подарки учителям и администрации родительским комитетам не запрещено. Но делать это надо только добровольно. Принудить родителей никто не вправе.В Госдуме напоминают: если в школе начались незаконные поборы, можно обратиться сначала к руководству организации или ее учредителю, а если реакции не последует — то в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, к депутатам любого уровня или даже в суд.
https://crimea.ria.ru/20220828/chto-umestno-darit-uchitelyam-v-den-znaniy-1124313268.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, общество, совет эксперта
Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе
Какие сборы денег в школе являются противозаконными – парламентарий
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым.
С родителей учеников средней школы не имеют право требовать средства на охрану школы или за учебники, предусмотренные программой. Об этом в интервью "Парламентской газете
" рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.
При этом покупать могут попросить только пособия, которые нужны для уроков сверх стандартов – факультативные. И это – добровольный выбор родителей.
По словам Тутовой, бесплатными в государственной школе должно быть и оснащение классов. Список того, что должно быть в школе и классе, утвердило Минпросвещения 23 августа 2021 года. В этом списке как мебель и предметы для лабораторных занятий, так и спортивный инвентарь.
В школе не могут требовать с родителей деньги и за благоустройство здания школы и прилегающих территорий— закон обязывает заботиться об этом местные власти.
Также из бесплатного школьникам младших классов положен обед. А вот средним и старшим классам придется за него уже заплатить.
Вместе с тем, школы могут брать с родителей деньги за посещение ребенком группы продленного дня. Стоимость такой услуги может варьироваться от муниципалитета к муниципалитету и от набора того, что делают дети на продленке: занимаются танцами и пением, спортом, учат уроки, посещают музеи, питаются.
При этом собирать деньги на подарки учителям и администрации родительским комитетам не запрещено. Но делать это надо только добровольно. Принудить родителей никто не вправе.
В Госдуме напоминают: если в школе начались незаконные поборы, можно обратиться сначала к руководству организации или ее учредителю, а если реакции не последует — то в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, к депутатам любого уровня или даже в суд.