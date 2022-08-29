https://crimea.ria.ru/20220829/prodlenka-zanaveski-podarki-na-chto-mogut-sobirat-dengi-v-shkole-1124321268.html

Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе

Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе

" рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T19:34

2022-08-29T19:34

2022-08-29T19:34

образование в крыму и севастополе

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С родителей учеников средней школы не имеют право требовать средства на охрану школы или за учебники, предусмотренные программой. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.При этом покупать могут попросить только пособия, которые нужны для уроков сверх стандартов – факультативные. И это – добровольный выбор родителей.Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника>>По словам Тутовой, бесплатными в государственной школе должно быть и оснащение классов. Список того, что должно быть в школе и классе, утвердило Минпросвещения 23 августа 2021 года. В этом списке как мебель и предметы для лабораторных занятий, так и спортивный инвентарь.В школе не могут требовать с родителей деньги и за благоустройство здания школы и прилегающих территорий— закон обязывает заботиться об этом местные власти.Также из бесплатного школьникам младших классов положен обед. А вот средним и старшим классам придется за него уже заплатить.Вместе с тем, школы могут брать с родителей деньги за посещение ребенком группы продленного дня. Стоимость такой услуги может варьироваться от муниципалитета к муниципалитету и от набора того, что делают дети на продленке: занимаются танцами и пением, спортом, учат уроки, посещают музеи, питаются.Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной>>При этом собирать деньги на подарки учителям и администрации родительским комитетам не запрещено. Но делать это надо только добровольно. Принудить родителей никто не вправе.В Госдуме напоминают: если в школе начались незаконные поборы, можно обратиться сначала к руководству организации или ее учредителю, а если реакции не последует — то в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, к депутатам любого уровня или даже в суд.

https://crimea.ria.ru/20220828/chto-umestno-darit-uchitelyam-v-den-znaniy-1124313268.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, общество, совет эксперта