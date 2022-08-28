https://crimea.ria.ru/20220828/menshe-da-luchshe-skolko-dolzhen-vesit-portfel-shkolnika-1124292754.html

Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника

Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника

РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T10:04

2022-08-28T10:04

2022-08-28T10:04

образование в крыму и севастополе

общество

здоровье

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Наталья ДремоваШкольник десяти-одиннадцати лет весит примерно 28-32 килограммов. Каждое утро он в школу тащит на спине пятую часть собственного веса: учебники, тетради, канцелярию, сменную обувь или форму для физкультуры, атласы и контурные карты, воду, бутерброд... Даже мамы, папы и бабушки с дедушками этот "груз знаний" поднимают с трудом, на рюкзаках обрываются лямки, а наши дети носят свои ранцы в школу из школы каждый день.РИА Новости Крым выясняли, как можно уменьшить вес школьного рюкзака?В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти>>Делим на дваУ Людмилы Ореховой из Симферополя три школьницы. Две девочки перешли в четвертый класс, старшая в седьмой. Все активные, занимаются спортом и танцами: то есть, физически достаточно развиты. До школы от дома семь минут ходьбы."Но даже при таких, казалось бы, идеальных условиях, все три возмущаются слишком тяжелыми рюкзаками, — рассказала мама. — Учителя требуют носить обязательно все учебники для предметов в этот день. В начальной школе это 3-4 учебника плюс дополнительные печатные тетради. Физкультура трижды в неделю, а еще труд, рисование: все нужно носить с собой. Оставить в классе нельзя, так как дети учатся в две смены".В средней школе предметов больше. И количество учебников возрастает до пяти-шести, и тетрадок больше, и прочих принадлежностей. Людмила говорит, что как-то взвесили рюкзак старшей дочери, тогда еще пятиклассницы: пять килограммов – шестая часть собственного веса ребёнка.Родители пытались договариваться с педагогами, чтобы соседи по парте пользовались одним учебником на двоих. Но учителя настаивают: книга должна быть своя у каждого. Аргумент: чтобы дети друг друга не отвлекали.Педагог и мама школьников Ирина Дмитриева из села Ключи Симферопольского района, считает, что "груз знаний" в младшей школе может быть очень тяжелым. Рюкзак младшей дочери приходится нести ей, и так делают все родители второклассников.Но облегчить ношу можно, если этому поспособствует учитель."Я работаю учителем начальных классов, и в первом классе учебники, кроме букваря, детям не раздаю: они пользуются ими только на уроке, — привела пример Ирина. — Дети, которые учатся в средней школе, уже не носят все учебники, делятся с соседями по парте. Есть учителя, которым это не нравится, на их уроки все учебники берут".Как правильно собрать ребенка в школу - советы эксперта>>Что можно сделать:- На родительском собрании поднять вопрос о возможности соседей по парте пользоваться одним учебником на двоих. Если не по всем предметам, то хотя бы по некоторым. Переговорить об этом с учителями-предметниками.- Для некоторых предметов заранее готовить распечатки параграфов, которые будут проходить на уроке. Тогда в школу не придется нести лишний учебник.Плюс "электронный друг"Современные учебники отличаются от тех, по которым учились дети еще несколько лет назад. У большинства из них исчезли толстые картонные обложки, бумага стала весить меньше. В целом, это облегчает вес рюкзака на 300-400 и более граммов.Нечастое родительское ноу-хау — покупка второго комплекта учебников, чтобы хранить первый в школе. Если это в принципе возможно, ведь примерно каждая пятая-шестая школа в Крыму работает в две смены. Но в остальных можно при желании организовать хранение материалов и принадлежностей для уроков технологий, рисования, обуви для физкультуры и т.д.Путин поручил выплатить деньги школьникам в ЛДНР и освобожденных регионах>>Количество учебников можно уменьшить, если на уроках активно используют компьютеры или гаджеты. Каждый из утвержденных Минпросвещения учебников имеет электронного собрата, некоторые оснащены аудиоприложениями, онлайн-тренажерами.Все упирается в технические возможности конкретной школы и медицинские рекомендации по пользованию компьютером для детей, санитарные правила говорят, что . даже три-четыре урока с "электронным другом" для средней школы - уже многовато."Такая форма, как электронный учебник имеет место быть. Но не для всех учеников. Предполагаю, что в начальной школе их использование приведет к потере как общей грамотности, так и функциональной. Ребенок должен иметь возможность прикоснуться к странице учебника, поводить пальчиком по строчкам текста", — считает директор симферопольской школы № 38 Евгений Костылев.Что можно сделать:- Переговорить с преподавателями о возможности пользоваться планшетами с электронными учебниками на некоторых уроках в средней и старшей школе. А чтобы не перегрузить зрение, предварительно узнать, используются ли в процессе обучения гаджеты, на каких уроках.Минус здоровьеПо статистике, каждое поколение школьников физически слабее предыдущего. У нынешних любителей гаджетов жизнь "сидячая"."Мышцы, которые образуют так называемый корсет и удерживают позвоночный столб, не развиваются, — сообщила заведующая кафедрой нормальной физиологии Медакадемии Крымского федерального университета Елена Евстафьева. — И любая нагрузка, которая приводит к уменьшению межпозвоночных расстояний, может повлечь нехорошие последствия. Хотя рюкзак — это очень маленькое звено в цепи негативных воздействий на детей. Но на фоне остального он может быть той самой последней каплей, которая приведет к нарушению нормального развития".Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма>>Сколько должен весить школьный рюкзакУчебники, тетради, прочие школьные принадлежности вместе с ранцем, сумкой или рюкзаком, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны вписываться в такие нормы:Для учеников 1-2 классов — не более 1,5 кг,3-4 классов — не более 2 кг,5-6 классов — не более 2,5 кг,7-8 классов — не более 3,5 кг,9-11 классов — не более 4 кг.Вес портфелей, школьных ранцев и рюкзаков без учебников определен не более 700 г для учеников младших классов. Для остальных школьников — не более 1 кг.Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах>>Елена Евстафьева пояснила, что вопрос "тяжести знаний" для школьников усугубляется важным обстоятельством: условные нормы рассчитаны для здоровых детей."Мы обследовали школьников Симферополя, и выяснили, что у ребят тотальный кальциевый дефицит, — рассказала она. — В организме кальция — материала, из которого "строятся" кости - меньше нормы. Причина и в продуктах, где содержание полезных веществ и микроэлементов низкое, и в самом рационе. Дети отказываются, а родители не настаивают на употреблении богатых кальцием продуктов: молока, творога, сыра, рыбы, орехов. Кроме того, любимые детьми газированные напитки "вымывают" кальций из организма".На фоне дефицита кальция и незначительная нагрузка небезопасна. Вес рюкзака, даже укладывающийся в ту самую норму, может приводить к деформации позвоночника и костей.Кроме того, из-за излишней нагрузки на плечи и шею может быть ослаблен приток крови к рукам и ногам. Последствия — боли, быстрая утомляемость, давление на легкие из-за неправильной осанки.Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма>>Что можно сделать:- Два приема пищи, которые могут контролировать работающие родители школьника — завтрак и ужин. Во время них обязательно обеспечить на столе продукты, содержащие кальций.- Свести к минимуму потребление ребенком дома газировки, еды с высоким содержанием соли, углеводов, жиров вроде чипсов, сухариков, фаст-фуда.- Оплачивать питание в школе, выдавать ребенку на карманные расходы не наличные, а карту: по ней можно отследить, на что школьник тратит деньги.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-rospotrebnadzore-otsenili-perspektivu-ogranicheniy-po-covid-19-v-shkolakh-1124265160.html

https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html

https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, общество, здоровье