https://crimea.ria.ru/20220816/kak-budut-rabotat-shkoly-i-detsady-v-prigranichnykh-rayonakh-kryma-1124183161.html

Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма

Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма

В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T19:41

2022-08-16T19:41

2022-08-16T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Лаврик напомнила, что в весенний период некоторые школы в приграничных районах Крыма, где действовал высокий уровень террористической угрозы, работали в дистанционном формате. В сентябре обучение будет проходить в обычно формате, уточнила она.По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Тимура Асанова, на сегодняшний день 100% государственных общеобразовательных учреждений Крыма оснащены системой тревожных кнопок, более 50% охраняются сотрудниками охранных организаций.Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку >>"Стоит отметить, что достаточно серьезно муниципальные образования поработали в части организации ограждения периметра образовательных учреждений, многие провели мероприятия по капитальному ремонту и фактически новому строительству. И в Евпатории, и в Саки, и в Симферополе, в Джанкойском районе и городе", – сказал он и добавил, что свободное посещение школ по-прежнему ограничено для всех, кроме учащихся и педагогического состава учреждения.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничный районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа.

https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html

https://crimea.ria.ru/20220816/skolko-detey-iz-osvobozhdennykh-oblastey-ukrainy-poydut-v-shkoly-kryma-1124181683.html

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крым, общество, образование в крыму и севастополе