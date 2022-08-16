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Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Лаврик напомнила, что в весенний период некоторые школы в приграничных районах Крыма, где действовал высокий уровень террористической угрозы, работали в дистанционном формате. В сентябре обучение будет проходить в обычно формате, уточнила она.По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Тимура Асанова, на сегодняшний день 100% государственных общеобразовательных учреждений Крыма оснащены системой тревожных кнопок, более 50% охраняются сотрудниками охранных организаций.Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку >>"Стоит отметить, что достаточно серьезно муниципальные образования поработали в части организации ограждения периметра образовательных учреждений, многие провели мероприятия по капитальному ремонту и фактически новому строительству. И в Евпатории, и в Саки, и в Симферополе, в Джанкойском районе и городе", – сказал он и добавил, что свободное посещение школ по-прежнему ограничено для всех, кроме учащихся и педагогического состава учреждения.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничный районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа.
https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html
https://crimea.ria.ru/20220816/skolko-detey-iz-osvobozhdennykh-oblastey-ukrainy-poydut-v-shkoly-kryma-1124181683.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, общество, образование в крыму и севастополе
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
В сентябре объекты образования в приграничных районах Крыма откроются в очном формате
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Лаврик напомнила, что в весенний период некоторые школы в приграничных районах Крыма, где действовал высокий уровень террористической угрозы, работали в дистанционном формате. В сентябре обучение будет проходить в обычно формате, уточнила она.
"Мы планируем, что все школы будут открыты, но опять же в зависимости от того, какая будет ситуация. – Сказала министр. – Сейчас мы ничего плохого прогнозировать не будем, готовимся учиться в очном формате в безопасных условиях".
По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Тимура Асанова, на сегодняшний день 100% государственных общеобразовательных учреждений Крыма оснащены системой тревожных кнопок, более 50% охраняются сотрудниками охранных организаций.
"Стоит отметить, что достаточно серьезно муниципальные образования поработали в части организации ограждения периметра образовательных учреждений, многие провели мероприятия по капитальному ремонту и фактически новому строительству. И в Евпатории, и в Саки, и в Симферополе, в Джанкойском районе и городе", – сказал он и добавил, что свободное посещение школ по-прежнему ограничено для всех, кроме учащихся и педагогического состава учреждения.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничный районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа
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