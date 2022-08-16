Рейтинг@Mail.ru
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-budut-rabotat-shkoly-i-detsady-v-prigranichnykh-rayonakh-kryma-1124183161.html
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
крым
общество
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118858566_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_692e89a1e9c1e5695fd614a8d90a2faa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Лаврик напомнила, что в весенний период некоторые школы в приграничных районах Крыма, где действовал высокий уровень террористической угрозы, работали в дистанционном формате. В сентябре обучение будет проходить в обычно формате, уточнила она.По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Тимура Асанова, на сегодняшний день 100% государственных общеобразовательных учреждений Крыма оснащены системой тревожных кнопок, более 50% охраняются сотрудниками охранных организаций.Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку &gt;&gt;"Стоит отметить, что достаточно серьезно муниципальные образования поработали в части организации ограждения периметра образовательных учреждений, многие провели мероприятия по капитальному ремонту и фактически новому строительству. И в Евпатории, и в Саки, и в Симферополе, в Джанкойском районе и городе", – сказал он и добавил, что свободное посещение школ по-прежнему ограничено для всех, кроме учащихся и педагогического состава учреждения.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничный районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа.
https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html
https://crimea.ria.ru/20220816/skolko-detey-iz-osvobozhdennykh-oblastey-ukrainy-poydut-v-shkoly-kryma-1124181683.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118858566_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_b78217a777389244338be7ca1e022b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, образование в крыму и севастополе
Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма

В сентябре объекты образования в приграничных районах Крыма откроются в очном формате

19:41 16.08.2022
 
© Фото: pixabay.comДетский сад
Детский сад
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году школы в приграничных районах Крыма, где действует высокий уровень террористической опасности, будут работать в обычном режиме, заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Лаврик напомнила, что в весенний период некоторые школы в приграничных районах Крыма, где действовал высокий уровень террористической угрозы, работали в дистанционном формате. В сентябре обучение будет проходить в обычно формате, уточнила она.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 18:52
Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя
"Мы планируем, что все школы будут открыты, но опять же в зависимости от того, какая будет ситуация. – Сказала министр. – Сейчас мы ничего плохого прогнозировать не будем, готовимся учиться в очном формате в безопасных условиях".
По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Тимура Асанова, на сегодняшний день 100% государственных общеобразовательных учреждений Крыма оснащены системой тревожных кнопок, более 50% охраняются сотрудниками охранных организаций.
Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку >>
"Стоит отметить, что достаточно серьезно муниципальные образования поработали в части организации ограждения периметра образовательных учреждений, многие провели мероприятия по капитальному ремонту и фактически новому строительству. И в Евпатории, и в Саки, и в Симферополе, в Джанкойском районе и городе", – сказал он и добавил, что свободное посещение школ по-прежнему ограничено для всех, кроме учащихся и педагогического состава учреждения.
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:10
Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничный районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа.
 
КрымОбществоОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Археологам удалось отбить наступление строительного лобби
20:06Россияне назвали желаемый размер пенсии
19:54Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
19:45Поезда из Крыма возобновляют движение по графику – оператор
19:41Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
19:16На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
18:31Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
18:18Крымчанин получил срок за попытку присвоить чужой дом и землю в Ялте
18:05В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих
17:51Поезда из Крыма в Питер и Москву отправятся по расписанию – КЖД
17:40В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС
16:46Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле
16:41В Симферополе на целый день отключат свет
16:21В минкурортов рассказали о ситуации в туристических регионах Крыма
16:16Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено
15:57Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе
15:35В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма"
15:09Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму
15:03ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС
14:53СК возбудил уголовное дело после инцидента на севере Крыма
Лента новостейМолния