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Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
Идея введения уроков вождения в российских школах полезна и должна реализовываться в российских регионах постепенно в рамках национального проекта. Такое мнение РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T08:01
2022-08-13T08:01
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея введения уроков вождения в российских школах полезна и должна реализовываться в российских регионах постепенно в рамках национального проекта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автоэксперт, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, комментируя соответствующую инициативу российских парламентариев.Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил ввести в школах курсы автовождения, позволяющие школьникам впоследствии получать права. Участие в таких занятиях должно быть добровольным и бесплатным для учащихся, финансирование должно осуществляться из федерального бюджета, пишет РИА Новости.По его словам, в юношеском возрасте гораздо проще усваивается и теоретический, и практический материал. Кроме того, для подростков такие занятия были бы не только полезно, но и по-настоящему интересы, уверен эксперт:"Этот коллективный юношеский интерес - он позволяет не бояться. И в юношеском возрасте обучение проходит намного проще и быстрее, подростки лучше запоминают, чем взрослые люди. При этом водительский навык сохранится. А потом многие ребята смогут выбрать профессию, связанную с автомобильной техникой. Думаю, среди подростков участие в таких уроках будет стопроцентным. Вряд ли кто-то будет отлынивать, это интересно даже для девочек".При этом такую инициативу нужно реализовывать постепенно, сначала в крупных городах в качестве пилотного проекта, чтобы через несколько лет распространить такую практику по всем регионам России. По мнению Канаева, приобретение и обслуживание учебных автомобилей и топлива, ставки преподавателей и инструкторов и другие расходы должны обеспечиваться за счет национального проекта по аналогии с уже существующими Нацпроектами в области культуры и спорта."Я думаю, что если это будет делаться по Нацпроекту, вообще никаких проблем не будет. Проблему я вижу только для маленьких школ. Но думаю, в целом программа реализуема в городах с населением от 100 тыс. Вообще, я бы сначала запустил ее в качестве эксперимента. Взял бы несколько регионов, крупные города, через год-два я бы расширил ее до городов с 300-тысячным населением. И уже затем, имя накопленный опыт с учетом всех ошибок, обкатанную программу можно было бы распространять на все школы", - предлагает собеседник агентства.
https://crimea.ria.ru/20220112/programma-obucheniya-v-avtoshkolakh-beznadezhno-ustarela--ekspert-1122005437.html
РИА Новости Крым
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образование в россии, общество
Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах

Автоэскперт Канаев оценил идею по введению уроков вождения в школах

08:01 13.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТеоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Идея введения уроков вождения в российских школах полезна и должна реализовываться в российских регионах постепенно в рамках национального проекта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автоэксперт, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, комментируя соответствующую инициативу российских парламентариев.
Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил ввести в школах курсы автовождения, позволяющие школьникам впоследствии получать права. Участие в таких занятиях должно быть добровольным и бесплатным для учащихся, финансирование должно осуществляться из федерального бюджета, пишет РИА Новости.
"Инициатива замечательная. В данном случае речь больше идет о теоретической части, о правилах дорожного движения, не только для пешеходов, но и для велосипедистов, самокатчиков, мотоциклистов и так далее. Сами часы вождения будут экзаменационно упрощены, но основы вождения знать всем было бы полезно", - считает Канаев.
По его словам, в юношеском возрасте гораздо проще усваивается и теоретический, и практический материал. Кроме того, для подростков такие занятия были бы не только полезно, но и по-настоящему интересы, уверен эксперт:
"Этот коллективный юношеский интерес - он позволяет не бояться. И в юношеском возрасте обучение проходит намного проще и быстрее, подростки лучше запоминают, чем взрослые люди. При этом водительский навык сохранится. А потом многие ребята смогут выбрать профессию, связанную с автомобильной техникой. Думаю, среди подростков участие в таких уроках будет стопроцентным. Вряд ли кто-то будет отлынивать, это интересно даже для девочек".
При этом такую инициативу нужно реализовывать постепенно, сначала в крупных городах в качестве пилотного проекта, чтобы через несколько лет распространить такую практику по всем регионам России. По мнению Канаева, приобретение и обслуживание учебных автомобилей и топлива, ставки преподавателей и инструкторов и другие расходы должны обеспечиваться за счет национального проекта по аналогии с уже существующими Нацпроектами в области культуры и спорта.
"Я думаю, что если это будет делаться по Нацпроекту, вообще никаких проблем не будет. Проблему я вижу только для маленьких школ. Но думаю, в целом программа реализуема в городах с населением от 100 тыс. Вообще, я бы сначала запустил ее в качестве эксперимента. Взял бы несколько регионов, крупные города, через год-два я бы расширил ее до городов с 300-тысячным населением. И уже затем, имя накопленный опыт с учетом всех ошибок, обкатанную программу можно было бы распространять на все школы", - предлагает собеседник агентства.
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