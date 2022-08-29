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Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав
Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав
В Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T03:10
2022-08-29T03:10
2022-08-29T03:10
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лясковского, вакцинация приехавших в Крым из Запорожской и Херсонской областей проводится бесплатно за счет бюджета Российской Федерации. Чтобы поставить прививку, человеку необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Заминистра подчеркнул, что наличие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.Лясковский отметил, что Республика Крым готова оказать необходимую помощь для проведения прививочной кампании и для тех граждан, которые остаются на сопредельных территориях."Если такие задачи будут поставлены, мы справимся. Прекрасно понимаем, что миграционные процессы восстановились, границы более-менее открыты, и на тех территориях не уделялось должного внимания вакцинации в целом, как по национальному календарю, так и по эпидкалендарю. Всю помощь в этом направлении мы готовы оказывать", – сказал он.Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса>>О вакцинации приехавших и Запорожья и Херсонщины детей рассказала врач-педиатр Симферопольской городской детской клинической больницы Галина Левицкая. По ее словам, в первую очередь врачи пытаются выяснить, от каких заболеваний прививали детей ранее и ставят недостающие прививки. Обязательной является прививка от полиомиелита, в том числе, если у ребенка нет документов.Ранее об оказании экстренной медицинской помощи для беженцев из Украины в Крыму рассказали в Роспотребнадзоре.
https://crimea.ria.ru/20220821/vrach-obyasnila-komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1124220684.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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здоровье, крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав
Минздрав РК: прибывших с сопредельных территорий детей и взрослых прививают бесплатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Лясковского, вакцинация приехавших в Крым из Запорожской и Херсонской областей проводится бесплатно за счет бюджета Российской Федерации. Чтобы поставить прививку, человеку необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Заминистра подчеркнул, что наличие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи.
"При наличии миграционной карты, паспорта или другого документа, в том числе украинского образца, люди могут пройти полный спектр вакцинаций, в том числе по эпидпоказаниям. Для этого была проведена большая работа с Роспотребнадзором и МВД, мы активно призывали приезжих с сопредельных территорий вакцинироваться, по ковиду в том числе", – рассказал он.
Лясковский отметил, что Республика Крым готова оказать необходимую помощь для проведения прививочной кампании и для тех граждан, которые остаются на сопредельных территориях.
"Если такие задачи будут поставлены, мы справимся. Прекрасно понимаем, что миграционные процессы восстановились, границы более-менее открыты, и на тех территориях не уделялось должного внимания вакцинации в целом, как по национальному календарю, так и по эпидкалендарю. Всю помощь в этом направлении мы готовы оказывать", – сказал он.
О вакцинации приехавших и Запорожья и Херсонщины детей рассказала врач-педиатр Симферопольской городской детской клинической больницы Галина Левицкая. По ее словам, в первую очередь врачи пытаются выяснить, от каких заболеваний прививали детей ранее и ставят недостающие прививки. Обязательной является прививка от полиомиелита, в том числе, если у ребенка нет документов.