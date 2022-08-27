https://crimea.ria.ru/20220827/pravila-zhary-kak-izbezhat-peregreva-letom-1124313606.html
Правила жары: как избежать перегрева летом
Правила жары: как избежать перегрева летом - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Правила жары: как избежать перегрева летом
Эксперт в области здравоохранения рассказала, как не допустить перегревания организма летом, когда столбики термометров переходят за отметку +30 градусов. РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T17:58
2022-08-27T17:58
2022-08-27T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Эксперт в области здравоохранения рассказала, как не допустить перегревания организма летом, когда столбики термометров переходят за отметку +30 градусов.Так, начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад напомнила, что Крым – это рекреационный регион, который отличается продолжительной солнечной активностью. Самый жаркий период как правило выпадает на август, отметила она, и напомнила простые правила поведения в жару.Листопад рекомендует не выходит на улицу и не посещать открытые пространства в период повышенной солнечной активности – с 11 утра до 15 часов дня. Если же это необходимо, то обязательно нужно соблюдать питьевой режим и носить правильную одежду.Эксперт отметила, что эти правила известны каждому, однако далеко не все придерживаются их, особенно при отдыхе на море с детьми."Многие приходят на пляж с детьми именно в 11 часов, до вечера отсиживают эту жару, а потом уходят с симптомами, похожими на респираторную инфекцию. У ребенка повышается температура тела, он жалуется на головные боли, но не от того, что он заболел и развивается инфекционный процесс, а именно от перегревания. Тогда (родители - ред.) ему дают противовирусные препараты, чтобы не разболелся и не портил отдых", – привела пример Светлана Листопад.Ранее в минздраве Крыма рассказали, как уберечь детей от кишечных инфекций в жару.
https://crimea.ria.ru/20220819/kak-prodlit-zagar--neozhidannyy-sovet-kosmetologa-1124226938.html
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совет эксперта, здоровье, общество, крым
Правила жары: как избежать перегрева летом
В Роспотребнадзоре напомнили основные правила поведения в жару
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Эксперт в области здравоохранения рассказала, как не допустить перегревания организма летом, когда столбики термометров переходят за отметку +30 градусов.
Так, начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад напомнила, что Крым – это рекреационный регион, который отличается продолжительной солнечной активностью. Самый жаркий период как правило выпадает на август, отметила она, и напомнила простые правила поведения в жару.
Листопад рекомендует не выходит на улицу и не посещать открытые пространства в период повышенной солнечной активности – с 11 утра до 15 часов дня. Если же это необходимо, то обязательно нужно соблюдать питьевой режим и носить правильную одежду.
"Чтобы защитить кожные покровы от лишней инсоляции и реакции сосудов, лучше, чтобы это была легкая одежда из натуральных тканей светлых тонов, которая неплотно прилегает к телу, может проветриваться при малейшем движении воздуха. Это же касается и детей", – рассказала она в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Эксперт отметила, что эти правила известны каждому, однако далеко не все придерживаются их, особенно при отдыхе на море с детьми.
"Многие приходят на пляж с детьми именно в 11 часов, до вечера отсиживают эту жару, а потом уходят с симптомами, похожими на респираторную инфекцию. У ребенка повышается температура тела, он жалуется на головные боли, но не от того, что он заболел и развивается инфекционный процесс, а именно от перегревания. Тогда (родители - ред.) ему дают противовирусные препараты, чтобы не разболелся и не портил отдых", – привела пример Светлана Листопад.
Ранее в минздраве Крыма рассказали
, как уберечь детей от кишечных инфекций в жару.