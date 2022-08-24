https://crimea.ria.ru/20220824/kak-v-zharu-uberech-detey-ot-infektsiy--sovety-vracha-1124267108.html
Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача
Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача
В Крыму ожидается очередная жаркая неделя. Температура воздуха на курортах достигнет +34…36 градусов, а температура моря – +25…27. Количество кишечных инфекций... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T20:16
2022-08-24T20:16
2022-08-24T20:16
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму ожидается очередная жаркая неделя. Температура воздуха на курортах достигнет +34…36 градусов, а температура моря – +25…27. Количество кишечных инфекций и заболеваний летом традиционно растет. О причинах этого и о том, как избежать заражения, рассказала главный внештатный специалист минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Светлана Усова.По ее словам, человека окружает более 100 видов "микроскопических агентов" – болезнетворных микробов, которые способны вызвать у человека определенные остроинфекционные процессы.Основными причинами роста заболеваемости, по словам инфекциониста, являются высокая температуры воды и воздуха, времяпровождения на улице и употребление в пищу большого количества сырых фруктов, овощей и ягод."Теплое время года способствует размножению болезнетворных микроорганизмов с огромной скоростью. При попадании их на продукты – молочку, мясо, рыбу, бульоны – они с успехом прорывают защитные барьеры желудочно-кишечного тракта. Не всегда даже родители вспоминают, что нужно помыть руки перед едой, после посещения туалета и так далее, а это обязательное правило", – напомнила Усова.Кроме того, она дала несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при пляжном отдыхе.Прежде всего эксперт советует отдавать предпочтение пляжам с "хорошей гигиенической структурой" – его территория должна быть чистой, обустроенной мусорными контейнерами, местами для переодевания, источниками чистой воды и туалетами.Также инфекционист рекомендует отказаться от покупки традиционной пляжной еды. Вареная кукуруза и различные морепродукты могут бы заражены инфекциями."Если приехали на пляж или живете близко к морю, готовить следует на один раз, особенно детям – приготовили, съели, чтобы пища не стояла. Соблюдайте разделение продуктов, чтобы мясо и рыба лежали на разных полках, используйте для них разные разделочные доски. Если питаетесь в кафе, избегайте пляжных, где можно отравиться", – сказала она.Все овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые берутся с собой на пляж, лучше помыть дома, отметила Усова, но при себе иметь бутылку чистой воды на всякий случай. Продукты следует хранить в сумке-холодильнике.Также врач напомнила, что купаться и находиться на солнце лучше в светлой одежде – как детям, так и взрослым. Это поможет исключить солнечные ожоги и инфекционное заражение."Никто не отменял глистную инвазию, венерические заболевания, если дети голышом сидят на песке, мы не знаем, кто на нем сидел до нас, нужно брать это во внимание", – заключила Усова.Ранее Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма по результатам проверки качества морской воды.
https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html
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Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
общество, совет эксперта, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму ожидается очередная жаркая неделя. Температура воздуха на курортах достигнет +34…36 градусов, а температура моря – +25…27. Количество кишечных инфекций и заболеваний летом традиционно растет. О причинах этого и о том, как избежать заражения, рассказала главный внештатный специалист минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Светлана Усова.
По ее словам, человека окружает более 100 видов "микроскопических агентов" – болезнетворных микробов, которые способны вызвать у человека определенные остроинфекционные процессы.
"Любая кишечная инфекция – это болезнь грязных рук, поэтому заболевания начинаются с желудочно-кишечного тракта. Употребление недоброкачественной пищи, воды, грязные руки – это все способствует заражению инфекционными заболеваниями. В теплой воде размножаются микробы, даже в большей мере, чем в холодной. Сейчас море очень теплое, поэтому размножение идет быстрее", – сказала она в беседе с РИА Новости Крым.
Основными причинами роста заболеваемости, по словам инфекциониста, являются высокая температуры воды и воздуха, времяпровождения на улице и употребление в пищу большого количества сырых фруктов, овощей и ягод.
"Теплое время года способствует размножению болезнетворных микроорганизмов с огромной скоростью. При попадании их на продукты – молочку, мясо, рыбу, бульоны – они с успехом прорывают защитные барьеры желудочно-кишечного тракта. Не всегда даже родители вспоминают, что нужно помыть руки перед едой, после посещения туалета и так далее, а это обязательное правило", – напомнила Усова.
Кроме того, она дала несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при пляжном отдыхе.
Прежде всего эксперт советует отдавать предпочтение пляжам с "хорошей гигиенической структурой" – его территория должна быть чистой, обустроенной мусорными контейнерами, местами для переодевания, источниками чистой воды и туалетами.
Также инфекционист рекомендует отказаться от покупки традиционной пляжной еды. Вареная кукуруза и различные морепродукты могут бы заражены инфекциями.
"Если приехали на пляж или живете близко к морю, готовить следует на один раз, особенно детям – приготовили, съели, чтобы пища не стояла. Соблюдайте разделение продуктов, чтобы мясо и рыба лежали на разных полках, используйте для них разные разделочные доски. Если питаетесь в кафе, избегайте пляжных, где можно отравиться", – сказала она.
Все овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые берутся с собой на пляж, лучше помыть дома, отметила Усова, но при себе иметь бутылку чистой воды на всякий случай. Продукты следует хранить в сумке-холодильнике.
"Пить стоит только кипяченную или фильтрованную воду, не употреблять воду из моря и незнакомых источников, речек, поилочек, которые стоят на пляжах. При купании нельзя заглатывать воду. Обрабатывать руки можно одноразовыми салфетками и антисептиками", - проговорила она.
Также врач напомнила, что купаться и находиться на солнце лучше в светлой одежде – как детям, так и взрослым. Это поможет исключить солнечные ожоги и инфекционное заражение.
"Никто не отменял глистную инвазию, венерические заболевания, если дети голышом сидят на песке, мы не знаем, кто на нем сидел до нас, нужно брать это во внимание", – заключила Усова.
Ранее Роспотребнадзор запретил
купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма по результатам проверки качества морской воды.