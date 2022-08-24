https://crimea.ria.ru/20220824/kak-v-zharu-uberech-detey-ot-infektsiy--sovety-vracha-1124267108.html

Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача

Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Как в жару уберечь детей от инфекций – советы врача

В Крыму ожидается очередная жаркая неделя. Температура воздуха на курортах достигнет +34…36 градусов, а температура моря – +25…27. Количество кишечных инфекций... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T20:16

2022-08-24T20:16

2022-08-24T20:16

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Крыму ожидается очередная жаркая неделя. Температура воздуха на курортах достигнет +34…36 градусов, а температура моря – +25…27. Количество кишечных инфекций и заболеваний летом традиционно растет. О причинах этого и о том, как избежать заражения, рассказала главный внештатный специалист минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Светлана Усова.По ее словам, человека окружает более 100 видов "микроскопических агентов" – болезнетворных микробов, которые способны вызвать у человека определенные остроинфекционные процессы.Основными причинами роста заболеваемости, по словам инфекциониста, являются высокая температуры воды и воздуха, времяпровождения на улице и употребление в пищу большого количества сырых фруктов, овощей и ягод."Теплое время года способствует размножению болезнетворных микроорганизмов с огромной скоростью. При попадании их на продукты – молочку, мясо, рыбу, бульоны – они с успехом прорывают защитные барьеры желудочно-кишечного тракта. Не всегда даже родители вспоминают, что нужно помыть руки перед едой, после посещения туалета и так далее, а это обязательное правило", – напомнила Усова.Кроме того, она дала несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при пляжном отдыхе.Прежде всего эксперт советует отдавать предпочтение пляжам с "хорошей гигиенической структурой" – его территория должна быть чистой, обустроенной мусорными контейнерами, местами для переодевания, источниками чистой воды и туалетами.Также инфекционист рекомендует отказаться от покупки традиционной пляжной еды. Вареная кукуруза и различные морепродукты могут бы заражены инфекциями."Если приехали на пляж или живете близко к морю, готовить следует на один раз, особенно детям – приготовили, съели, чтобы пища не стояла. Соблюдайте разделение продуктов, чтобы мясо и рыба лежали на разных полках, используйте для них разные разделочные доски. Если питаетесь в кафе, избегайте пляжных, где можно отравиться", – сказала она.Все овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые берутся с собой на пляж, лучше помыть дома, отметила Усова, но при себе иметь бутылку чистой воды на всякий случай. Продукты следует хранить в сумке-холодильнике.Также врач напомнила, что купаться и находиться на солнце лучше в светлой одежде – как детям, так и взрослым. Это поможет исключить солнечные ожоги и инфекционное заражение."Никто не отменял глистную инвазию, венерические заболевания, если дети голышом сидят на песке, мы не знаем, кто на нем сидел до нас, нужно брать это во внимание", – заключила Усова.Ранее Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма по результатам проверки качества морской воды.

https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html

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2022

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

общество, совет эксперта, здоровье