Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жара набирает обороты - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220821/v-krymu-zhara-nabiraet-oboroty-1124222102.html
В Крыму жара набирает обороты
В Крыму жара набирает обороты - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В Крыму жара набирает обороты
На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T17:43
2022-08-21T17:43
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130591_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_72fb61c82cd3298136a5fa6f87500f61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины августа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Такие показатели превышают климатическую норму августа. Для Крыма она в ночные часы составляет +16,6, в дневные +29,7 градусов."Лето не собирается уходить, а значит, курортный и купальный сезон будет продолжаться. В начале календарной осени тоже прогнозируются высокие показатели, нехарактерные для сентября", - отметил он.По оценкам ФОБОС, сентябрь в Крыму будет достаточно теплым и засушливым, так что и "бархатный" сезон на полуострове тоже обещает быть.
https://crimea.ria.ru/20220522/gde-v-rossii-samyy-idealnyy-klimat-dlya-otdykha-1123302101.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130591_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e1874d45bf1b1ee1447999094d5d6762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крыму жара набирает обороты

ФОБОС: в Крыму прогнозируется 37-градусная жара

17:43 21.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины августа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"С понедельника ожидается антициклональная погода, будет много солнца и обойдется без осадков. В таких условиях начнет усиливаться жара. Ночами в среднем +17…22, днем в понедельник +29…34, во вторник уже +31…36. И в таком диапазоне во второй части недели выйдем на +32…37", - рассказал он.
Такие показатели превышают климатическую норму августа. Для Крыма она в ночные часы составляет +16,6, в дневные +29,7 градусов.
"Лето не собирается уходить, а значит, курортный и купальный сезон будет продолжаться. В начале календарной осени тоже прогнозируются высокие показатели, нехарактерные для сентября", - отметил он.
По оценкам ФОБОС, сентябрь в Крыму будет достаточно теплым и засушливым, так что и "бархатный" сезон на полуострове тоже обещает быть.
Западный Крым - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:01
Где в России самый идеальный климат для отдыха
 
Радио "Спутник в Крыму"ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта
17:43В Крыму жара набирает обороты
16:58Расхламляемся к осени – советы эксперта
16:24Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
16:05Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
15:44Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
15:35Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил
15:20В Киеве запретили все митинги в День независимости
14:53Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
14:26Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР
14:12Пески освобождены - Кадыров
13:55Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
13:34ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
13:19В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
12:52Захарова отреагировала на убийство дочери Дугина
12:32Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
12:04СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
11:51Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине
11:31В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России
11:16Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве
Лента новостейМолния