https://crimea.ria.ru/20220821/v-krymu-zhara-nabiraet-oboroty-1124222102.html
В Крыму жара набирает обороты
В Крыму жара набирает обороты - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В Крыму жара набирает обороты
На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T17:43
2022-08-21T17:43
2022-08-21T17:43
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130591_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_72fb61c82cd3298136a5fa6f87500f61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины августа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Такие показатели превышают климатическую норму августа. Для Крыма она в ночные часы составляет +16,6, в дневные +29,7 градусов."Лето не собирается уходить, а значит, курортный и купальный сезон будет продолжаться. В начале календарной осени тоже прогнозируются высокие показатели, нехарактерные для сентября", - отметил он.По оценкам ФОБОС, сентябрь в Крыму будет достаточно теплым и засушливым, так что и "бархатный" сезон на полуострове тоже обещает быть.
https://crimea.ria.ru/20220522/gde-v-rossii-samyy-idealnyy-klimat-dlya-otdykha-1123302101.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130591_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e1874d45bf1b1ee1447999094d5d6762.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крыму жара набирает обороты
ФОБОС: в Крыму прогнозируется 37-градусная жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым.
На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины августа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"С понедельника ожидается антициклональная погода, будет много солнца и обойдется без осадков. В таких условиях начнет усиливаться жара. Ночами в среднем +17…22, днем в понедельник +29…34, во вторник уже +31…36. И в таком диапазоне во второй части недели выйдем на +32…37", - рассказал он.
Такие показатели превышают климатическую норму августа. Для Крыма она в ночные часы составляет +16,6, в дневные +29,7 градусов.
"Лето не собирается уходить, а значит, курортный и купальный сезон будет продолжаться. В начале календарной осени тоже прогнозируются высокие показатели, нехарактерные для сентября", - отметил он.
По оценкам ФОБОС, сентябрь в Крыму будет достаточно теплым и засушливым, так что и "бархатный" сезон на полуострове тоже обещает быть.