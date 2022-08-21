https://crimea.ria.ru/20220821/v-krymu-zhara-nabiraet-oboroty-1124222102.html

В Крыму жара набирает обороты

В Крыму жара набирает обороты - РИА Новости Крым, 21.08.2022

В Крыму жара набирает обороты

На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T17:43

2022-08-21T17:43

2022-08-21T17:43

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На смену дождям придет жаркая и сухая погода, температура воздуха в Крыму достигнет 37 градусов тепла, что превышает климатическую норму второй половины августа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Такие показатели превышают климатическую норму августа. Для Крыма она в ночные часы составляет +16,6, в дневные +29,7 градусов."Лето не собирается уходить, а значит, курортный и купальный сезон будет продолжаться. В начале календарной осени тоже прогнозируются высокие показатели, нехарактерные для сентября", - отметил он.По оценкам ФОБОС, сентябрь в Крыму будет достаточно теплым и засушливым, так что и "бархатный" сезон на полуострове тоже обещает быть.

https://crimea.ria.ru/20220522/gde-v-rossii-samyy-idealnyy-klimat-dlya-otdykha-1123302101.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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