https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос
Полуостров каждое лето привлекает туристов со всех регионов страны. Однако в этом году желающие отдохнуть в Крыму столкнулись с трудностью – как добираться и на РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T19:13
2022-08-26T19:13
2022-08-26T19:13
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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым. Полуостров каждое лето привлекает туристов со всех регионов страны. Однако в этом году желающие отдохнуть в Крыму столкнулись с трудностью – как добираться и на чем, ведь режим "закрытого неба" продлевали с февраля, и он до сих пор сохраняется вплоть до 4 сентября. В числе аэропортов, куда временно ограничены полеты, оказался и аэропорт Симферополя. Эксперты считают, что это определенным образом отразилось на туристическом сезоне. Так, из-за отмененных авиарейсов, люди добираются поездом или на личных автомобилях, однако это те курортники, которые не готовы тратить большие деньги на съем жилья. Тем временем в министерстве курортов Республики итоги летнего турпотока предлагают подводить в сентябре и не делать прогнозов раньше времени.Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как на полуостров добирались, с какими трудностями столкнулись и как долго ехали отдыхающие в Ялту.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году
Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году
2022-08-26T19:13
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PT2M34S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, туризм в крыму, крым, опрос, общество, видео
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос
Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году