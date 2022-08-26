https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html

Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос

Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос

Полуостров каждое лето привлекает туристов со всех регионов страны. Однако в этом году желающие отдохнуть в Крыму столкнулись с трудностью – как добираться и на РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T19:13

2022-08-26T19:13

2022-08-26T19:13

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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым. Полуостров каждое лето привлекает туристов со всех регионов страны. Однако в этом году желающие отдохнуть в Крыму столкнулись с трудностью – как добираться и на чем, ведь режим "закрытого неба" продлевали с февраля, и он до сих пор сохраняется вплоть до 4 сентября. В числе аэропортов, куда временно ограничены полеты, оказался и аэропорт Симферополя. Эксперты считают, что это определенным образом отразилось на туристическом сезоне. Так, из-за отмененных авиарейсов, люди добираются поездом или на личных автомобилях, однако это те курортники, которые не готовы тратить большие деньги на съем жилья. Тем временем в министерстве курортов Республики итоги летнего турпотока предлагают подводить в сентябре и не делать прогнозов раньше времени.Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как на полуостров добирались, с какими трудностями столкнулись и как долго ехали отдыхающие в Ялту.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году 2022-08-26T19:13 true PT2M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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