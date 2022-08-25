https://crimea.ria.ru/20220825/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-avgusta-1124296643.html

Главные события и заявления дня: 25 августа

Главные события и заявления дня: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Главные события и заявления дня: 25 августа

К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН. Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым. Путин увеличил штатную... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T22:02

2022-08-25T22:02

2022-08-25T22:02

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владимир путин (политик)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН. Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым. Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области. В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.54 из 193: менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлениюК антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, присоединились менее трети всех стран участников. Под этим документом подписались 54 страны из 193, которые входят в ООН.В числе поддержавших - США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.Желание Зеленского "вернуть" Крым — глупостьБывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 39 тысяч 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тысяч 628 - военнослужащих в Вооруженных силах.Ранее штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской областиВ четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.К пяти часам вечера электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области было частично восстановлено.В Калининграде предотвратили терактВ Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*. *Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220825/mo-predlozhilo-naznachat-voennye-pensii-semyam-pogibshikh-v-svo-dobrovoltsev-1124286131.html

https://crimea.ria.ru/20220825/dlya-chego-putin-uvelichil-shtat-vs-rf-i-kto-poydet-sluzhit-1124295002.html

https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, херсонская область, запорожская область, владимир путин (политик), армия и флот