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Главные события и заявления дня: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Главные события и заявления дня: 25 августа
Главные события и заявления дня: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Главные события и заявления дня: 25 августа
К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН. Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым. Путин увеличил штатную... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T22:02
2022-08-25T22:02
главное за день
херсонская область
запорожская область
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН. Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым. Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области. В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.54 из 193: менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлениюК антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, присоединились менее трети всех стран участников. Под этим документом подписались 54 страны из 193, которые входят в ООН.В числе поддержавших - США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.Желание Зеленского "вернуть" Крым — глупостьБывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 39 тысяч 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тысяч 628 - военнослужащих в Вооруженных силах.Ранее штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской областиВ четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.К пяти часам вечера электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области было частично восстановлено.В Калининграде предотвратили терактВ Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*. *Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220825/mo-predlozhilo-naznachat-voennye-pensii-semyam-pogibshikh-v-svo-dobrovoltsev-1124286131.html
https://crimea.ria.ru/20220825/dlya-chego-putin-uvelichil-shtat-vs-rf-i-kto-poydet-sluzhit-1124295002.html
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херсонская область
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главное за день, херсонская область, запорожская область, владимир путин (политик), армия и флот
Главные события и заявления дня: 25 августа

Главные события и заявления четверга, 25 августа

22:02 25.08.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения спецоперации
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН. Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым. Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ. Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области. В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
54 из 193: менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
К антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, присоединились менее трети всех стран участников. Под этим документом подписались 54 страны из 193, которые входят в ООН.
В числе поддержавших - США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
11:08
МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев
Желание Зеленского "вернуть" Крым — глупость
Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.
Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 39 тысяч 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тысяч 628 - военнослужащих в Вооруженных силах.
Ранее штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Военнослужащие на форуме Армия-2021 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
18:35
Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить
Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
К пяти часам вечера электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области было частично восстановлено.
В Калининграде предотвратили теракт
В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".
Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*.

*Запрещенная в России террористическая организация
Президент Украины Владимир Зеленский
17:17
Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
 
Главное за деньХерсонская областьЗапорожская областьВладимир Путин (политик)Армия и флот
 
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18:35Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить
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