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Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация
Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация
Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T16:49
2022-08-25T16:51
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
происшествия
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.Там также заверили, что подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области и попросили всех жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.Ранее подача электроэнергии была восстановлена в Мелитополе.В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html
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херсонская область, происшествия, общество, украина
Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация

В Херсон и ряд районов области вернулось электричество — власти

16:49 25.08.2022 (обновлено: 16:51 25.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.
В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края. Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Поломка будет устранена в ближайшее время", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале администрации.
Там также заверили, что подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области и попросили всех жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.
Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Ранее подача электроэнергии была восстановлена в Мелитополе.
В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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