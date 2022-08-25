Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация
В Херсон и ряд районов области вернулось электричество — власти
16:49 25.08.2022 (обновлено: 16:51 25.08.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.
В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края. Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Поломка будет устранена в ближайшее время", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале администрации.
Там также заверили, что подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области и попросили всех жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.
Ранее подача электроэнергии была восстановлена в Мелитополе.
В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.