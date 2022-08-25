https://crimea.ria.ru/20220825/elektrosnabzhenie-v-chasti-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno--administratsiya-1124293931.html

Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация

Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация

Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T16:49

2022-08-25T16:49

2022-08-25T16:51

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области частично восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.Там также заверили, что подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области и попросили всех жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.Ранее подача электроэнергии была восстановлена в Мелитополе.В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html

https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html

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херсонская область, происшествия, общество, украина