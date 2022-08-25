https://crimea.ria.ru/20220825/menee-treti-stran-oon-prisoedinilis-k-antirossiyskomu-zayavleniyu-1124284391.html

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению

Менее трети государств-членов Организации Объединенных Наций присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T09:12

2022-08-25T09:12

2022-08-25T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Менее трети государств-членов Организации Объединенных Наций присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Заявление зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. В нем от имени государств выражается сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную военную операцию и осуждаются ракетные удары, которые наносятся по украинской территории.Авторы заявления также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.По этим документом подписались 54 страны из 193, которые входят в ООН. В числе поддержавших - США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220825/germaniya-zayavila-o-defitsite-oruzhiya--postavki-ukraine-pod-ugrozoy-1124284223.html

https://crimea.ria.ru/20220824/politolog-nazval-tochku-otscheta-poteri-ukrainoy-svoey-nezavisimosti-1124276515.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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