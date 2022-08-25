https://crimea.ria.ru/20220825/v-kaliningrade-predotvratili-terakt-na-obektakh-aeroporta-i-flota-1124285177.html
В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота
В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота
В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво". Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:03
2022-08-25T10:03
2022-08-25T10:11
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво". Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*. После этого он хотел сбежать.В ФСБ уточнили, что по месту проживания задержанного в оборудованном тайнике найдены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с участниками "Азова"*, агитматериалы и символика запрещенной организации.Задержанный дал признательные показания."Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в России террориста-смертника, который планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии".*Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота
В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, планировавший теракт в аэропорту на флоте
10:03 25.08.2022 (обновлено: 10:11 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво". Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", - говорится в сообщении ведомства.
Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*. После этого он хотел сбежать.
В ФСБ уточнили, что по месту проживания задержанного в оборудованном тайнике найдены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с участниками "Азова"*, агитматериалы и символика запрещенной организации.
Задержанный дал признательные показания.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в России террориста-смертника, который планировал теракт
против "одного из представителей правящих кругов Индии".
*Запрещенная в России террористическая организация