https://crimea.ria.ru/20220825/v-kaliningrade-predotvratili-terakt-na-obektakh-aeroporta-i-flota-1124285177.html

В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота

В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота

В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво". Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T10:03

2022-08-25T10:03

2022-08-25T10:11

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Калининграде задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво". Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Диверсию мужчина планировал осуществить по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"*. После этого он хотел сбежать.В ФСБ уточнили, что по месту проживания задержанного в оборудованном тайнике найдены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с участниками "Азова"*, агитматериалы и символика запрещенной организации.Задержанный дал признательные показания."Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в России террориста-смертника, который планировал теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии".*Запрещенная в России террористическая организация

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)