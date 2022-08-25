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Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым
Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым
Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:29
2022-08-25T10:29
сша
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров &gt;&gt;"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", – сказал политик в интервью РИА Новости.Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Экс-сенатор добавил, что Соединенным Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и вовлечение в вооруженный конфликт.Он также предположил, что значительная часть выделяемых Вашингтоном денег для Украины осядет в швейцарских банках, в том числе на счетах украинских олигархов и родственников американских сенаторов, которые "наживутся весьма существенно".Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".
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сша, политика, владимир зеленский (президент украины), украина
Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым

Экс-сенатор США Блэк: желание Зеленского "вернуть" Крым глупо и абсурдно

10:29 25.08.2022
 
© Scrumshus / wikimedia.orgКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© Scrumshus / wikimedia.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.
Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>
"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", – сказал политик в интервью РИА Новости.
Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".
"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития", – сказал он.
Экс-сенатор добавил, что Соединенным Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и вовлечение в вооруженный конфликт.
Он также предположил, что значительная часть выделяемых Вашингтоном денег для Украины осядет в швейцарских банках, в том числе на счетах украинских олигархов и родственников американских сенаторов, которые "наживутся весьма существенно".
Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".
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