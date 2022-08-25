https://crimea.ria.ru/20220825/eks-senator-ssha-nazval-glupostyu-zhelanie-zelenskogo-vernut-krym-1124285581.html

Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым

Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым

Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T10:29

2022-08-25T10:29

2022-08-25T10:29

сша

политика

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк назвал абсурдной и глупой идею украинского президента Владимира Зеленского "вернуть" Крымский полуостров.Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров >>"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", – сказал политик в интервью РИА Новости.Блэк выразил убеждение, что Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Экс-сенатор добавил, что Соединенным Штатам нет оправдания за накачивание Украины оружием и вовлечение в вооруженный конфликт.Он также предположил, что значительная часть выделяемых Вашингтоном денег для Украины осядет в швейцарских банках, в том числе на счетах украинских олигархов и родственников американских сенаторов, которые "наживутся весьма существенно".Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".

https://crimea.ria.ru/20220823/medvedev-predskazal-buduschee-zelenskogo-i-ego-komandy-1124256933.html

сша

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сша, политика, владимир зеленский (президент украины), украина