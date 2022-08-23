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Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму
Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму
На водных объектах Крыма с начала года утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T15:01
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происшествия
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На водных объектах Крыма с начала года утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС &gt;&gt;По статистике, чаще всего трагедии происходят с теми, кто не умеет плавать или находится в состоянии алкогольного опьянения, из-за нарушения правил безопасности на воде или в тех случаях, когда дети остаются в воде без присмотра взрослых."Купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов", - напоминают спасатели.В июле ГУ МЧС России по РК приводили статистику детских смертей на воде: за первое полугодие в Крыму утонули шестеро детей.
https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, мчс крыма, крым
Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму

В Крыму с начала года утонули 34 человека

15:01 23.08.2022
 
© Фото: PexelsМоре
Море
© Фото: Pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На водных объектах Крыма с начала года утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. С начала 2022 года на территории Крыма уже произошло 45 происшествий на водных объектах, погибли 34 человека, спасено 17 человек", - сообщили в ведомстве.
В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС >>
По статистике, чаще всего трагедии происходят с теми, кто не умеет плавать или находится в состоянии алкогольного опьянения, из-за нарушения правил безопасности на воде или в тех случаях, когда дети остаются в воде без присмотра взрослых.
"Купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов", - напоминают спасатели.
В июле ГУ МЧС России по РК приводили статистику детских смертей на воде: за первое полугодие в Крыму утонули шестеро детей.
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