https://crimea.ria.ru/20220823/pechalnaya-statistika-v-mchs-nazvali-chislo-utonuvshikh-v-krymu-1124261503.html

Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму

Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму

На водных объектах Крыма с начала года утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T15:01

2022-08-23T15:01

2022-08-23T15:01

происшествия

мчс крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На водных объектах Крыма с начала года утонули 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС >>По статистике, чаще всего трагедии происходят с теми, кто не умеет плавать или находится в состоянии алкогольного опьянения, из-за нарушения правил безопасности на воде или в тех случаях, когда дети остаются в воде без присмотра взрослых."Купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов", - напоминают спасатели.В июле ГУ МЧС России по РК приводили статистику детских смертей на воде: за первое полугодие в Крыму утонули шестеро детей.

https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс крыма, крым