https://crimea.ria.ru/20220714/v-2022-godu-v-krymu-na-vode-pogibli-uzhe-shest-detey--mchs-1123845356.html

В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС

В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС

В первом полугодии 2022 года на воде в Крыму погибло в 2,5 больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть погибших – дети. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T16:41

2022-07-14T16:41

2022-07-14T16:41

крым

происшествия

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2022 года на воде в Крыму погибло в 2,5 больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть погибших – дети. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По данным минздрава РК, только за прошедшую неделю в водоемах республики утонули двое подростков 14 лет (с. Земляничное, Белогорского района, с. Холмовка, Бахчисарайского района). До этого в селе Кольчугино в водоеме утонул подросток 12 лет, а в бассейне в Николаевке – двухлетняя девочка. Кроме того, в июне двоих детей пяти и четырех лет унесло в открытое море на надувном матрасе. Тело мальчика было найдено на побережье спустя восемь дней, тело девочки по-прежнему не обнаружено.В связи с печальной статистикой, замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный призвал отдыхающих соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах, особого внимания заслуживает безопасность детей."Прежде всего хочется напомнить родителям. К сожалению, в этом году на воде погибли уже шесть детей, и причина этому – недостаточная воспитательная работа. Я никого не обвиняю, но оставить без присмотра или не проконтролировать поведение ребенка на воде…это может привести к страшной беде. Шесть детей за первое полугодие – это очень большой показатель, поэтому пользуясь случаем я обращаюсь к гражданам полуострова, нашим гостям: не забывайте о безопасности своих детей и собственной безопасности", – сказал он.Также Грамотный рекомендовал ограничить употребление спиртных напитков при пляжном отдыхе, исключить купание в состоянии алкогольного опьянения, а также отдыхать и купаться только в специально оборудованных местах, то есть на территории официальных пляжей.Об эффективности работ, проделанных ведомствами при проверке прибрежных территорий, говорит статистика. По словам Скуртула, в Крыму не было зафиксировано ни одной гибели на воде на территории официальных пляжей.Ранее спасатели предостерегли граждан от купания в Северо-Крымском канале и его ответвлениях, а также в других пресных водоемах полуострова. С начала 2022 года в водах канала погибли уже трое крымчан, в других водоемах – порядка 10.

https://crimea.ria.ru/20220706/poiski-unesennoy-na-matrase-devochki-v-akvatorii-morya-prekrascheny-1123764940.html

https://crimea.ria.ru/20220704/trekhletniy-rebenok-utonul-v-basseyne-v-krymu-1123743579.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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