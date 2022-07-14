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В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
В первом полугодии 2022 года на воде в Крыму погибло в 2,5 больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть погибших – дети. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T16:41
2022-07-14T16:41
2022-07-14T16:41
крым
происшествия
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2022 года на воде в Крыму погибло в 2,5 больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть погибших – дети. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По данным минздрава РК, только за прошедшую неделю в водоемах республики утонули двое подростков 14 лет (с. Земляничное, Белогорского района, с. Холмовка, Бахчисарайского района). До этого в селе Кольчугино в водоеме утонул подросток 12 лет, а в бассейне в Николаевке – двухлетняя девочка. Кроме того, в июне двоих детей пяти и четырех лет унесло в открытое море на надувном матрасе. Тело мальчика было найдено на побережье спустя восемь дней, тело девочки по-прежнему не обнаружено.В связи с печальной статистикой, замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный призвал отдыхающих соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах, особого внимания заслуживает безопасность детей."Прежде всего хочется напомнить родителям. К сожалению, в этом году на воде погибли уже шесть детей, и причина этому – недостаточная воспитательная работа. Я никого не обвиняю, но оставить без присмотра или не проконтролировать поведение ребенка на воде…это может привести к страшной беде. Шесть детей за первое полугодие – это очень большой показатель, поэтому пользуясь случаем я обращаюсь к гражданам полуострова, нашим гостям: не забывайте о безопасности своих детей и собственной безопасности", – сказал он.Также Грамотный рекомендовал ограничить употребление спиртных напитков при пляжном отдыхе, исключить купание в состоянии алкогольного опьянения, а также отдыхать и купаться только в специально оборудованных местах, то есть на территории официальных пляжей.Об эффективности работ, проделанных ведомствами при проверке прибрежных территорий, говорит статистика. По словам Скуртула, в Крыму не было зафиксировано ни одной гибели на воде на территории официальных пляжей.Ранее спасатели предостерегли граждан от купания в Северо-Крымском канале и его ответвлениях, а также в других пресных водоемах полуострова. С начала 2022 года в водах канала погибли уже трое крымчан, в других водоемах – порядка 10.
https://crimea.ria.ru/20220706/poiski-unesennoy-na-matrase-devochki-v-akvatorii-morya-prekrascheny-1123764940.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым
В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
ГУ МЧС России по РК: в 2022 году на воде в Крыму погибли 26 человек, в том числе 6 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2022 года на воде в Крыму погибло в 2,5 больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть погибших – дети. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"По прошлому году у нас было девять погибших на данный период времени, детей не было. В этом году статистика хуже – 26 погибших, в том числе шестеро детей, – рассказал он. – Статистика за пять лет за аналогичный период – 58 человек, это средняя цифра. Таким образом, если сравнивать за пять лет, то это снижение, а если за период прошлого года – значительный рост".
По данным минздрава РК, только за прошедшую неделю в водоемах республики утонули двое подростков 14 лет (с. Земляничное, Белогорского района, с. Холмовка, Бахчисарайского района). До этого в селе Кольчугино в водоеме утонул подросток 12 лет, а в бассейне в Николаевке – двухлетняя девочка. Кроме того, в июне двоих детей пяти и четырех лет унесло в открытое море на надувном матрасе. Тело мальчика было найдено на побережье спустя восемь дней, тело девочки по-прежнему не обнаружено.
В связи с печальной статистикой, замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный призвал отдыхающих соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах, особого внимания заслуживает безопасность детей.
"Прежде всего хочется напомнить родителям. К сожалению, в этом году на воде погибли уже шесть детей, и причина этому – недостаточная воспитательная работа. Я никого не обвиняю, но оставить без присмотра или не проконтролировать поведение ребенка на воде…это может привести к страшной беде. Шесть детей за первое полугодие – это очень большой показатель, поэтому пользуясь случаем я обращаюсь к гражданам полуострова, нашим гостям: не забывайте о безопасности своих детей и собственной безопасности", – сказал он.
Также Грамотный рекомендовал ограничить употребление спиртных напитков при пляжном отдыхе, исключить купание в состоянии алкогольного опьянения, а также отдыхать и купаться только в специально оборудованных местах, то есть на территории официальных пляжей.
Об эффективности работ, проделанных ведомствами при проверке прибрежных территорий, говорит статистика. По словам Скуртула, в Крыму не было зафиксировано ни одной гибели на воде на территории официальных пляжей.
"Делайте выводы, выбирайте сами. Наша береговая территория 2 500 км, при этом 440 пляжей – это более чем достаточно, на этих территориях вы будете в безопасности, вам оказана будет соответствующая помощь квалифицированных специалистов", – резюмировал он.
Ранее спасатели предостерегли граждан от купания в Северо-Крымском канале
и его ответвлениях, а также в других пресных водоемах полуострова. С начала 2022 года в водах канала погибли уже трое крымчан, в других водоемах – порядка 10.