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В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС
В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС - РИА Новости Крым, 20.08.2022
В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС
Спасатели в Севастополе фиксируют тревожную статистику по погибшим на воде людям: за минувшие месяцы жертв в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T08:03
2022-08-20T08:03
2022-08-20T08:03
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Спасатели в Севастополе фиксируют тревожную статистику по погибшим на воде людям: за минувшие месяцы жертв в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС Александра Васина.По его словам, за истекший период купального сезона в Севастополе на воде погибли семеро. С начала года – девять человек.В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину >>Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, в прошлом году за этот же период – неполные восемь месяцев – смертей на воде было вдвое меньше."В прошлом году на данное время всего погибли четыре человека", – сообщили в ведомстве.Не допустить беды: что нужно знать, отправляясь на пляж с детьми >>Ранее в МЧС Севастополя объяснили, почему некоторые факты гибели людей, связанные с нахождением на водных объектах, не включаются в официальную статистику.
https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, происшествия
В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС
МЧС: в Севастополе за прошедшие дни августа на воде погибли пять человек