https://crimea.ria.ru/20220820/v-sevastopole-rastet-chislo-smertelnykh-sluchaev-na-vode---mchs-1124224020.html

В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС

В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС - РИА Новости Крым, 20.08.2022

В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС

Спасатели в Севастополе фиксируют тревожную статистику по погибшим на воде людям: за минувшие месяцы жертв в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T08:03

2022-08-20T08:03

2022-08-20T08:03

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

севастополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/66/1118246615_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_72d96ad22c7f3920ecb2419187689594.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Спасатели в Севастополе фиксируют тревожную статистику по погибшим на воде людям: за минувшие месяцы жертв в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС Александра Васина.По его словам, за истекший период купального сезона в Севастополе на воде погибли семеро. С начала года – девять человек.В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину >>Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, в прошлом году за этот же период – неполные восемь месяцев – смертей на воде было вдвое меньше."В прошлом году на данное время всего погибли четыре человека", – сообщили в ведомстве.Не допустить беды: что нужно знать, отправляясь на пляж с детьми >>Ранее в МЧС Севастополя объяснили, почему некоторые факты гибели людей, связанные с нахождением на водных объектах, не включаются в официальную статистику.

https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, происшествия