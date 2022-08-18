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В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину
В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину
Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T10:50
2022-08-18T10:50
2022-08-18T10:50
мчс крыма
происшествия
черноморское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Инцидент произошел в Черноморском районе. Ночью в 23:03 спасатели получили информацию о том, что мужчина в районе села Оленевка ушел купаться и пропал из виду. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и 1 единицы техники.В республиканском МЧС напомнили, что во время отдыха у воды необходимо соблюдать правила безопасности: не купаться в штормовую погоду, не отплывать далеко от берега и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мчс крыма, происшествия, черноморское
В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину
МЧС: спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину, найденного на берегу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел в Черноморском районе. Ночью в 23:03 спасатели получили информацию о том, что мужчина в районе села Оленевка ушел купаться и пропал из виду. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
"Прибыв к месту, спасатели приступили к поисковым работам вдоль береговой линии. Пострадавший был обнаружен у уреза воды без признаков жизни. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" извлекли мужчину на берег и немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации. В результате чего мужчина пришел в сознание. Житель г. Самара, 1991 года рождения, был передан сотрудникам скорой медицинской помощи", — сообщили спасатели.
В республиканском МЧС напомнили, что во время отдыха у воды необходимо соблюдать правила безопасности: не купаться в штормовую погоду, не отплывать далеко от берега и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.