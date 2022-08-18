https://crimea.ria.ru/20220818/v-olenevke-spasateli-vernuli-k-zhizni-utonuvshego-muzhchinu-1124204634.html

В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину

В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину

Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T10:50

2022-08-18T10:50

2022-08-18T10:50

мчс крыма

происшествия

черноморское

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Инцидент произошел в Черноморском районе. Ночью в 23:03 спасатели получили информацию о том, что мужчина в районе села Оленевка ушел купаться и пропал из виду. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и 1 единицы техники.В республиканском МЧС напомнили, что во время отдыха у воды необходимо соблюдать правила безопасности: не купаться в штормовую погоду, не отплывать далеко от берега и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.

черноморское

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, черноморское