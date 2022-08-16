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Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:40
2022-08-16T12:40
2022-08-16T12:40
крым
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.Ранее аналогичную спасательную операцию провели на Аю-Даге, где заблудились две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, мчс крыма
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
МЧС Крыма: в горах Бахчисарайского района спасен мужчина с двумя детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.
"Спасатели по телефону связались с мужчиной и дали рекомендации как безопасно дождаться помощи, а также определили местонахождение и выдвинулись в предполагаемый район поиска. По прибытии специалисты приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В результате, пострадавшие были обнаружены в районе горы Мали. В медицинской помощи туристы не нуждались и были эвакуированы к личному автомобилю", - сказано в сообщении.
После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.
Ранее аналогичную спасательную операцию
провели на Аю-Даге, где заблудились две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток.