Рейтинг@Mail.ru
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/muzhchina-s-dvumya-detmi-nochyu-poteryalsya-v-gorakh-bakhchisaraya-1124180823.html
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:40
2022-08-16T12:40
крым
происшествия
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124180017_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5ed1e6827dae91d8656a383aeab014f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.Ранее аналогичную спасательную операцию провели на Аю-Даге, где заблудились две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124180017_167:0:1126:719_1920x0_80_0_0_014426e9ad87ec051a8ae0595b07cea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, мчс крыма
Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая

МЧС Крыма: в горах Бахчисарайского района спасен мужчина с двумя детьми

12:40 16.08.2022
 
© МЧС Республики КрымВ горах Крыма спасли мужчину с двумя детьми
В горах Крыма спасли мужчину с двумя детьми
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.
"Спасатели по телефону связались с мужчиной и дали рекомендации как безопасно дождаться помощи, а также определили местонахождение и выдвинулись в предполагаемый район поиска. По прибытии специалисты приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В результате, пострадавшие были обнаружены в районе горы Мали. В медицинской помощи туристы не нуждались и были эвакуированы к личному автомобилю", - сказано в сообщении.
После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.
Ранее аналогичную спасательную операцию провели на Аю-Даге, где заблудились две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток.
 
КрымПроисшествияМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
13:29Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
13:19Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс
13:11Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое 0:56
13:10Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма
12:57Ливни обрушатся на Крым
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
12:53В России растет число госпитализаций и смертей с COVID-19
12:50Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
12:46Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
12:40Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
12:32Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
12:19Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации
12:18На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
11:56Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
11:51В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города
11:42Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ
11:38Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
11:32На Крымском мосту зафиксировали новый суточный рекорд трафика
11:28Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму
11:22Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин
Лента новостейМолния