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Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая

Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая

В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:40

2022-08-16T12:40

2022-08-16T12:40

крым

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма во время прогулки в горах заблудился мужчина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сигнал о помощи туристы направили накануне около девяти часов вечера. К месту происшествия направились пять дежурных спасателей смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" и 1 единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Мужчина с детьми был обнаружен в районе вершины Мали.После спасения спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горах.Ранее аналогичную спасательную операцию провели на Аю-Даге, где заблудились две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс крыма