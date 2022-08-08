https://crimea.ria.ru/20220808/dve-turistki-nochyu-zabludilis-v-gorakh-kryma-1124100360.html

Две туристки ночью заблудились в горах Крыма

Две туристки ночью заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Две туристки ночью заблудились в горах Крыма

Две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток заблудились на Аю-Даге, их пришлось искать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T12:44

2022-08-08T12:44

2022-08-08T12:44

мчс крыма

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток заблудились на Аю-Даге, их пришлось искать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сообщение о том, что две девушки 1985 и 2001 года рождения заблудились и не могут самостоятельно двигаться дальше, спасатели получили в субботу, в 10 часов вечера. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".Девушек эвакуировали и провели с ними профилактическую беседу, в медицинской помощи они не нуждались.Аналогичный случай произошел 4 августа. Спасатели пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе.

https://crimea.ria.ru/20220424/devyat-chelovek-poteryalis-v-gorakh-pod-sevastopolem-1123039431.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, крым