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Две туристки ночью заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Две туристки ночью заблудились в горах Крыма
Две туристки ночью заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Две туристки ночью заблудились в горах Крыма
Две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток заблудились на Аю-Даге, их пришлось искать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток заблудились на Аю-Даге, их пришлось искать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сообщение о том, что две девушки 1985 и 2001 года рождения заблудились и не могут самостоятельно двигаться дальше, спасатели получили в субботу, в 10 часов вечера. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".Девушек эвакуировали и провели с ними профилактическую беседу, в медицинской помощи они не нуждались.Аналогичный случай произошел 4 августа. Спасатели пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе.
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мчс крыма, происшествия, крым
Две туристки ночью заблудились в горах Крыма

Две туристки из Казани и Ярославля заблудились на Аю-Даге

12:44 08.08.2022
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоГора Аю-Даг (Медведь-гора) в Гурзуфе
Гора Аю-Даг (Медведь-гора) в Гурзуфе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Две туристки из Казани и Ярославля в темное время суток заблудились на Аю-Даге, их пришлось искать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Сообщение о том, что две девушки 1985 и 2001 года рождения заблудились и не могут самостоятельно двигаться дальше, спасатели получили в субботу, в 10 часов вечера. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".

"Прибывшие к началу тропы на гору Аю-Даг со стороны поселка Партенит спасатели в пешем порядке выдвинулись на поиски пострадавших. Спустя час туристок обнаружили на труднопроходимом осыпном участке. Как выяснилось, во время прогулки девушки свернули на ложную тропу и потеряли ориентиры", - уточнили в МЧС.

Девушек эвакуировали и провели с ними профилактическую беседу, в медицинской помощи они не нуждались.
Аналогичный случай произошел 4 августа. Спасатели пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе.
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