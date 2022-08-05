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В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника
В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника
Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T11:51
2022-08-05T11:51
2022-08-05T11:51
крым
происшествия
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что во время сбора грибов на плато Долгоруковская яйла потерялась женщина – она не вышла вовремя в назначенное место и не отвечала на звонки. На помощь поспешила дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники."По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к поисковым работам. Спасатели осуществляли визуальный осмотр обследуемой территории, производили звуковые сигналы с целью получения отклика от пострадавшей. В результате пятичасовых поисковых работ, женщина была обнаружена в районе урочища Даир-Алан, на правом берегу реки Бештерек", – рассказали в ведомстве.Женщину эвакуировали на служебном автомобиле, в медицинской помощи она не нуждалась.Ранее специалистами МЧС были спасены женщина с двумя детьми, которые потерялись на Большой Севастопольской тропе.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-gorakh-kryma-semya-peterburzhtsev-otravilas-neizvestnymi-gribami-1123970481.html
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крым, происшествия, мчс крыма
В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника
В горах Крыма пять часов искали заблудившуюся во время сбора грибов женщину – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что во время сбора грибов на плато Долгоруковская яйла потерялась женщина – она не вышла вовремя в назначенное место и не отвечала на звонки. На помощь поспешила дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники.
"По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к поисковым работам. Спасатели осуществляли визуальный осмотр обследуемой территории, производили звуковые сигналы с целью получения отклика от пострадавшей. В результате пятичасовых поисковых работ, женщина была обнаружена в районе урочища Даир-Алан, на правом берегу реки Бештерек", – рассказали в ведомстве.
Женщину эвакуировали на служебном автомобиле, в медицинской помощи она не нуждалась.
Ранее специалистами МЧС были спасены женщина с двумя детьми
, которые потерялись на Большой Севастопольской тропе.