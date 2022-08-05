https://crimea.ria.ru/20220805/v-krymu-pyat-chasov-iskali-zabludivshegosya-gribnika-1124073636.html

В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника

В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника

Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T11:51

2022-08-05T11:51

2022-08-05T11:51

крым

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС пять часов искали женщину, потерявшуюся во время сбора грибов в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.В четверг днем в службу спасения поступило сообщение о том, что во время сбора грибов на плато Долгоруковская яйла потерялась женщина – она не вышла вовремя в назначенное место и не отвечала на звонки. На помощь поспешила дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек и одной единицы техники."По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к поисковым работам. Спасатели осуществляли визуальный осмотр обследуемой территории, производили звуковые сигналы с целью получения отклика от пострадавшей. В результате пятичасовых поисковых работ, женщина была обнаружена в районе урочища Даир-Алан, на правом берегу реки Бештерек", – рассказали в ведомстве.Женщину эвакуировали на служебном автомобиле, в медицинской помощи она не нуждалась.Ранее специалистами МЧС были спасены женщина с двумя детьми, которые потерялись на Большой Севастопольской тропе.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-gorakh-kryma-semya-peterburzhtsev-otravilas-neizvestnymi-gribami-1123970481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс крыма