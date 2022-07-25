https://crimea.ria.ru/20220725/nochyu-v-gorakh-sevastopolya-zabludilas-zhenschina-s-detmi-1123947804.html

Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми

Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми

Поисково-спасательную операцию провели ночью на Большой Севастопольской тропе, где заблудились женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в Центре гражданской... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T10:41

2022-07-25T10:41

2022-07-25T10:41

севастополь

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Поисково-спасательную операцию провели ночью на Большой Севастопольской тропе, где заблудились женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 22:10. На помощь потерявшимся туристам оперативно направилась дежурная смена поисково-спасательного отряда."Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась. В поисковой операции были задействованы три человека", - говорится в сообщении.Ранее крымские спасатели эвакуировали 51-летнего жителя Алушты, который во время прогулки заблудился на склонах горы Демерджи, замерз и не смог найти дорогу назад. Эвакуировать его из труднодоступного места пришлось с помощью носилок.

https://crimea.ria.ru/20220623/v-gorakh-kryma-spasli-13-letnyuyu-devochku-i-zabludivshuyusya-zhenschinu-1123628486.html

севастополь

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севастополь, общество, происшествия