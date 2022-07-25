Рейтинг@Mail.ru
Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/nochyu-v-gorakh-sevastopolya-zabludilas-zhenschina-s-detmi-1123947804.html
Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми
Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми
Поисково-спасательную операцию провели ночью на Большой Севастопольской тропе, где заблудились женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в Центре гражданской... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T10:41
2022-07-25T10:41
севастополь
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123310982_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b52f9a567417d9de8619d7cd3771ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Поисково-спасательную операцию провели ночью на Большой Севастопольской тропе, где заблудились женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 22:10. На помощь потерявшимся туристам оперативно направилась дежурная смена поисково-спасательного отряда."Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась. В поисковой операции были задействованы три человека", - говорится в сообщении.Ранее крымские спасатели эвакуировали 51-летнего жителя Алушты, который во время прогулки заблудился на склонах горы Демерджи, замерз и не смог найти дорогу назад. Эвакуировать его из труднодоступного места пришлось с помощью носилок.
https://crimea.ria.ru/20220623/v-gorakh-kryma-spasli-13-letnyuyu-devochku-i-zabludivshuyusya-zhenschinu-1123628486.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123310982_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dc3f8c99c37a993d1043e1142d88f2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, происшествия
Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми

На Большой Севастопольской тропе заблудилась женщина с двумя детьми

10:41 25.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Поисково-спасательную операцию провели ночью на Большой Севастопольской тропе, где заблудились женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 22:10. На помощь потерявшимся туристам оперативно направилась дежурная смена поисково-спасательного отряда.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:48
В горах Крыма спасли 13-летнюю девочку и заблудившуюся женщину
"Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась. В поисковой операции были задействованы три человека", - говорится в сообщении.
Ранее крымские спасатели эвакуировали 51-летнего жителя Алушты, который во время прогулки заблудился на склонах горы Демерджи, замерз и не смог найти дорогу назад. Эвакуировать его из труднодоступного места пришлось с помощью носилок.
 
СевастопольОбществоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
11:22В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику
11:09Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России
10:41Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми
10:32В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
10:19Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших
10:06Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:04Из Сак в Джанкой пустили автобус
09:59Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет
09:50Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса
09:42В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей
09:24На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
09:14ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
09:00В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
08:38Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса
08:11Почему алкоголь и сладкие газировки нельзя пить в жару - диетолог
07:45Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах
07:23Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт
07:01Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
03:31Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт
Лента новостейМолния