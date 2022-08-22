Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
В Запорожской ВГА сообщили о погибшем и раненом при обстреле Энергодара
15:36 22.08.2022 (обновлено: 15:45 22.08.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
19 августа, 17:34Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе
"Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", - написал он в своем Telegram.
Сейчас местные власти собирают информацию о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.