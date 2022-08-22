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Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:36
2022-08-22T15:45
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас местные власти собирают информацию о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220819/putin-obstrely-zaes-mogut-privesti-k-masshtabnoy-katastrofe--1124226412.html
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель

В Запорожской ВГА сообщили о погибшем и раненом при обстреле Энергодара

15:36 22.08.2022 (обновлено: 15:45 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Сгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:34
Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе
"Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", - написал он в своем Telegram.
Сейчас местные власти собирают информацию о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 13:28Радио "Спутник в Крыму"
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 19:01Радио "Спутник в Крыму"
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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