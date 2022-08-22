https://crimea.ria.ru/20220822/energodar-pod-obstrelom-iz-tyazheloy-artillerii-pogib-mirnyy-zhitel-1124249045.html

Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель

Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель

Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:36

2022-08-22T15:36

2022-08-22T15:45

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Энергодара украинскими боевиками. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас местные власти собирают информацию о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220819/putin-obstrely-zaes-mogut-privesti-k-masshtabnoy-katastrofe--1124226412.html

https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html

https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)