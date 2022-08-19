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В Совфеде отреагировали на предложение закрыть Севастополь
В Совфеде отреагировали на предложение закрыть Севастополь - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Совфеде отреагировали на предложение закрыть Севастополь
Ни ограничивать въезд в Севастополь, ни тем более закрывать город в нынешней ситуации невозможно и не нужно, так как это только навредит и все равно не спасет... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T03:31
2022-08-19T03:31
2022-08-19T03:31
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Анна Петрова. Ни ограничивать въезд в Севастополь, ни тем более закрывать город в нынешней ситуации невозможно и не нужно, так как это только навредит и все равно не спасет от возможных диверсий. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, высказала сенатор РФ Екатерина Алтабаева.Такое решение, по ее мнению, стало бы "очень серьезным ударом" для экономики города и его "многовекторных связей" с другими регионами страны, так что негативные последствия существенно превысили бы преференции.Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов в интервью местному изданию высказал мнение о том, что ограничить въезд в Севастополь следовало еще в феврале – с началом специальной военной операции. А также высказался за необходимость проводить рейды по садовым товариществам, где проживают люди, "не всегда понятно каким образом прибывшие в Севастополь" и не всегда имеющие регистрацию.По словам сенатора, в не меньшей опасности, чем Севастополь, сегодня оказываются жители приграничных к СВО субъектов РФ – Новгородской, Курской, Ростовской, Белгородской областей, – "но речь там не идет о том, чтобы закрыть эти территории".То, что в Севастополе базируется флот – не аргумент для подобного решения, уверена она.По мнению Алтабаевой, даже если предположить, что ситуация усугубится, предложение закрыть въезд в город вряд ли прозвучит от властей – турпоток "отрегулируют" сами люди, которые задумаются о своей безопасности.Что касается военных угроз и диверсий, то на их частоту закрытие города не повлияет, считает сенатор."Если мы говорим о военной опасности, то <...> она на современном этапе такова, что если закроешь город, то это не значит, что ты сохранил объекты. Допустим, мы говорим о диверсиях: от того, что мы закроем город, люди, которые хотели бы с такими целями прибыть сюда, они что – не проникнут? Ну надо же трезво мыслить", – заключила сенатор.В Севастополе с 31 июля введен желтый уровень террористической опасности. Решение приняли на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии после диверсии – атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота.Утром 18 августа в МВД РФ по Севастополю сообщили, что на трассе "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Совфеде отреагировали на предложение закрыть Севастополь
Сенатор Алтабаева оценила возможность ограничения въезда в Севастополь из-за угроз Украины
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Анна Петрова. Ни ограничивать въезд в Севастополь, ни тем более закрывать город в нынешней ситуации невозможно и не нужно, так как это только навредит и все равно не спасет от возможных диверсий. Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, высказала сенатор РФ Екатерина Алтабаева.
"Я считаю, что в данный момент это невозможно и ненужно. Понятно, что идет специальная военная операция, что мы находимся на достаточно близком расстоянии от театра военных действий, тем не менее при надежной работе наших специальных органов и бдительности самих севастопольцев не нужно говорить о том, чтобы город закрывать", – сказала Алтабаева.
Такое решение, по ее мнению, стало бы "очень серьезным ударом" для экономики города и его "многовекторных связей" с другими регионами страны, так что негативные последствия существенно превысили бы преференции.
Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов в интервью местному изданию высказал мнение о том, что ограничить въезд в Севастополь следовало еще в феврале – с началом специальной военной операции. А также высказался за необходимость проводить рейды по садовым товариществам, где проживают люди, "не всегда понятно каким образом прибывшие в Севастополь" и не всегда имеющие регистрацию.
По словам сенатора, в не меньшей опасности, чем Севастополь, сегодня оказываются жители приграничных к СВО субъектов РФ – Новгородской, Курской, Ростовской, Белгородской областей, – "но речь там не идет о том, чтобы закрыть эти территории".
То, что в Севастополе базируется флот – не аргумент для подобного решения, уверена она.
"Да, здесь флот, но он для того и существует, чтобы прежде всего защищать эту территорию. Мне кажется, это не аргумент. Все флотские службы приведены режим повышенной готовности".
По мнению Алтабаевой, даже если предположить, что ситуация усугубится, предложение закрыть въезд в город вряд ли прозвучит от властей – турпоток "отрегулируют" сами люди, которые задумаются о своей безопасности.
Что касается военных угроз и диверсий, то на их частоту закрытие города не повлияет, считает сенатор.
"Если мы говорим о военной опасности, то <...> она на современном этапе такова, что если закроешь город, то это не значит, что ты сохранил объекты. Допустим, мы говорим о диверсиях: от того, что мы закроем город, люди, которые хотели бы с такими целями прибыть сюда, они что – не проникнут? Ну надо же трезво мыслить", – заключила сенатор.
В Севастополе с 31 июля введен желтый уровень террористической опасности. Решение приняли на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии после диверсии – атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота.
Утром 18 августа в МВД РФ по Севастополю сообщили
, что на трассе "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей.