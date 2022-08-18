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В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей. В местных пабликах очевидцы сообщают о проверках машин с... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T15:51
2022-08-18T15:51
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей. В местных пабликах очевидцы сообщают о проверках машин с украинскими номерами. В пресс-службе МВД по региону установку доппостов объяснили обеспечением безопасности дорожного движения в условиях "значительного потока туристов".Отмечается, что необходимость установить дополнительные посты обусловлена "значительным потоком автомобилей туристов и грузовых перевозчиков" – в целях "предупреждения ДТП и пресечения нарушений ПДД".Ранее в некоторых пабликах появилась информация о том, что на участке "Президентская – Бахчисарай" федеральной трассы А-291 "Таврида" выставили стоп-контроль.В Севастополе с 31 июля введен желтый уровень террористической опасности. Решение было принято на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии города после атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота.
https://crimea.ria.ru/20220818/izmenena-skhema-dvizheniya-po-tavride-vozle-simferopolya-1124208189.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, транспорт
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями

МВД: в Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за потоком автомобилей

15:51 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей. В местных пабликах очевидцы сообщают о проверках машин с украинскими номерами. В пресс-службе МВД по региону установку доппостов объяснили обеспечением безопасности дорожного движения в условиях "значительного потока туристов".
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории обслуживания Госавтоинспекцией Севастополя на автомобильной дороге "Таврида" выставлены мобильные посты ГИБДД", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что необходимость установить дополнительные посты обусловлена "значительным потоком автомобилей туристов и грузовых перевозчиков" – в целях "предупреждения ДТП и пресечения нарушений ПДД".
Ранее в некоторых пабликах появилась информация о том, что на участке "Президентская – Бахчисарай" федеральной трассы А-291 "Таврида" выставили стоп-контроль.
"Очевидцы сообщают, что под проверку попадают все автомобили с украинскими номерами", – отмечалось в сообщении.
В Севастополе с 31 июля введен желтый уровень террористической опасности. Решение было принято на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии города после атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота.
Трасса Таврида
14:32
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспорт
 
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