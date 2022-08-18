https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-na-trasse-tavrida-usilen-kontrol-za-avtomobilyami-1124209950.html
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей. В местных пабликах очевидцы сообщают о проверках машин с... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T15:51
2022-08-18T15:51
2022-08-18T15:51
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей. В местных пабликах очевидцы сообщают о проверках машин с украинскими номерами. В пресс-службе МВД по региону установку доппостов объяснили обеспечением безопасности дорожного движения в условиях "значительного потока туристов".Отмечается, что необходимость установить дополнительные посты обусловлена "значительным потоком автомобилей туристов и грузовых перевозчиков" – в целях "предупреждения ДТП и пресечения нарушений ПДД".Ранее в некоторых пабликах появилась информация о том, что на участке "Президентская – Бахчисарай" федеральной трассы А-291 "Таврида" выставили стоп-контроль.В Севастополе с 31 июля введен желтый уровень террористической опасности. Решение было принято на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии города после атаки БПЛА на Штаб Черноморского флота.
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, транспорт
В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
МВД: в Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за потоком автомобилей