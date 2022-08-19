https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-zadolzhennost-po-goskontraktam-prevysila-138-mln-rubley-1124217806.html
В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
Власти и госучреждения Севастополя задолжали компаниям-исполнителям государственных контрактов свыше 138 рублей – вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T11:36
2022-08-19T11:36
2022-08-19T11:36
севастополь
прокуратура города севастополя
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Власти и госучреждения Севастополя задолжали компаниям-исполнителям государственных контрактов свыше 138 рублей – вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Установлено, что исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями заключены 62 государственных контракта, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками не произведена", – говорится в сообщении.В частности, своевременно не была оплачена поставка высокотехнологичного оборудования и работы, связанные с развитием аппаратно-программного комплекса общегородской системы видеонаблюдения. Ответственность за это лежит на департаменте цифрового развития Севастополя.Кроме того, с предпринимателями не рассчитались вовремя за капремонт зданий, монтаж охранных сигнализаций, поставку оборудования, мебели и учебников ряд бюджетных общеобразовательных учреждений города. Такие нарушения законодательства выявлены прокуратурой по 56 госконтрактам.Общая задолженность превысила 138 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства она полностью погашена.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в июле в суд ушло дело гендиректора компании-подрядчика ООО "ГласСтрой", который подозревается в хищении части аванса в размере 12 млн рублей при выполнении госконтракта.
https://crimea.ria.ru/20220704/v-sevastopole-osudyat-podryadchika-za-khischenie-12-mln-rubley-na-goskontrakte--1123741511.html
https://crimea.ria.ru/20220607/struktura-depzdrava-sevastopolya-stala-uchastnikom-moshennicheskoy-skhemy-1123465990.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, экономика
В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
В Севастополе задолженность по исполненным госконтрактам превысила 138 млн рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Власти и госучреждения Севастополя задолжали компаниям-исполнителям государственных контрактов свыше 138 рублей – вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями заключены 62 государственных контракта, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками не произведена", – говорится в сообщении.
В частности, своевременно не была оплачена поставка высокотехнологичного оборудования и работы, связанные с развитием аппаратно-программного комплекса общегородской системы видеонаблюдения. Ответственность за это лежит на департаменте цифрового развития Севастополя.
Кроме того, с предпринимателями не рассчитались вовремя за капремонт зданий, монтаж охранных сигнализаций, поставку оборудования, мебели и учебников ряд бюджетных общеобразовательных учреждений города. Такие нарушения законодательства выявлены прокуратурой по 56 госконтрактам.
Общая задолженность превысила 138 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства она полностью погашена.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в июле в суд ушло
дело гендиректора компании-подрядчика ООО "ГласСтрой", который подозревается в хищении части аванса в размере 12 млн рублей при выполнении госконтракта.