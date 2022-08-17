В МЧС оценили масштаб повреждений после взрывов под Джанкоем
МЧС: в селе Майское под Джанкоем из-за детонации боеприпасов повреждены 79 жилых домов
16:55 17.08.2022 (обновлено: 16:57 17.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района после детонации боеприпасов повреждения получили девять многоквартирных домов и семьдесят частных домов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"У нас имеется информация о девяти поврежденных многоквартирных и 70 частных домах. Данные уточняются", - цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.
По его словам, сегодня на месте работают пиротехники, МЧС, Росгвардия. В проверенных зонах ведется разбор мусора и поврежденных конструкций. Развернут оперативный штаб, оценивается ущерб. Объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, штатно подаются вода и свет, газоснабжение пока остановлено:
"На текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории, газоснабжение также будет восстановлено… В полном объеме к работам приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Джанкойском районе также повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.