https://crimea.ria.ru/20220817/v-mchs-otsenili-masshtab-povrezhdeniy-posle-vzryvov-pod-dzhankoem-1124199638.html

В МЧС оценили масштаб повреждений после взрывов под Джанкоем

В МЧС оценили масштаб повреждений после взрывов под Джанкоем - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В МЧС оценили масштаб повреждений после взрывов под Джанкоем

В селе Майское Джанкойского района после детонации боеприпасов повреждения получили девять многоквартирных домов и семьдесят частных домов, сообщает... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T16:55

2022-08-17T16:55

2022-08-17T16:57

крым

джанкой

происшествия

мчс крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района после детонации боеприпасов повреждения получили девять многоквартирных домов и семьдесят частных домов, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."У нас имеется информация о девяти поврежденных многоквартирных и 70 частных домах. Данные уточняются", - цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.По его словам, сегодня на месте работают пиротехники, МЧС, Росгвардия. В проверенных зонах ведется разбор мусора и поврежденных конструкций. Развернут оперативный штаб, оценивается ущерб. Объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, штатно подаются вода и свет, газоснабжение пока остановлено:В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов >>Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Джанкойском районе также повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220817/shkola-povrezhdena-pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-1124195430.html

https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, происшествия, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя