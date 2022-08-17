https://crimea.ria.ru/20220817/epidemiolog-nazval-tri-provala-ssha-1124200908.html
Эпидемиолог назвал три провала США
Эпидемиолог назвал три провала США - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Эпидемиолог назвал три провала США
Высокая смертность от COVID-19, лидерство по заболеваемости оспой обезьян и вспышка полиомиелита в США говорят об отсутствии индивидуальной ответственности у... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T17:34
2022-08-17T17:34
2022-08-17T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Высокая смертность от COVID-19, лидерство по заболеваемости оспой обезьян и вспышка полиомиелита в США говорят об отсутствии индивидуальной ответственности у граждан и неэффективности системы американского здравоохранения. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.По словам эпидемиолога, регистрация даже единичных случаев заболевания полиомиелитом требует особого внимания. А в Нью-Йорке, по заявлению американских властей, количество заболевших может исчисляться сотнями. Это, по словам Онищенко, вызывает чрезвычайную настороженность.Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян >>"Это яркий и показательный пример. Эта страна все имеет, у них есть своя вакцина и они прививают людей, у них есть врачи, лекарства. Вот это как раз подчеркивает, насколько важна ответственность, в том числе индивидуальная ответственность", - заключил он.В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян >>По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 17 августа выявлено 591 437 646 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 991 874 случая.
https://crimea.ria.ru/20220817/onischenko-otsenil-neobkhodimost-vvedeniya-covid-ogranicheniy-v-rossii-1124198983.html
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распространение коронавируса в рф, сша, в мире, мнения
Эпидемиолог назвал три провала США
Онищенко назвал смертность от COVID, вспышки оспы обезьян и полиомиелита тремя бедами США
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым.
Высокая смертность от COVID-19, лидерство по заболеваемости оспой обезьян и вспышка полиомиелита в США говорят об отсутствии индивидуальной ответственности у граждан и неэффективности системы американского здравоохранения. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"От ковида за все время пандемии в мире умерли 6 миллионов 440 тысяч человек, среди них более 1 миллиона – американцы, то есть каждый 6-й умерший от COVID-19 — гражданин США. По оспе обезьян – сегодня в мире более 37 тысяч случаев. На первом месте по количеству заболевших США, здесь в общей картине каждый четвертый - американец. И они объявили на этом фоне ЧС для общественного здравоохранения. А третьей проблемой является полиомиелит", - рассказал он.
По словам эпидемиолога, регистрация даже единичных случаев заболевания полиомиелитом требует особого внимания. А в Нью-Йорке, по заявлению американских властей, количество заболевших может исчисляться сотнями. Это, по словам Онищенко, вызывает чрезвычайную настороженность.
"Это яркий и показательный пример. Эта страна все имеет, у них есть своя вакцина и они прививают людей, у них есть врачи, лекарства. Вот это как раз подчеркивает, насколько важна ответственность, в том числе индивидуальная ответственность", - заключил он.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 17 августа выявлено 591 437 646 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 991 874 случая.