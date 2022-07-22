https://crimea.ria.ru/20220722/fatalnoe-nevezenie-zhitel-ssha-zabolel-covid-19-i-ospoy-obezyan-1123932157.html

Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян

Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян

Житель американского штата Калифорния одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T17:24

2022-07-22T17:24

2022-07-22T17:27

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель американского штата Калифорния одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости.Митчо Томпсон из городка Себастопол в комментарии телеканалу сообщил, что в конце июня получил положительный результат теста на коронавирус, а после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.По словам американца, из-за заражения сразу двумя инфекциями он чувствовал себя очень больным и "едва мог встать с постели и выпить глоток воды".Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете Дин Уинслоу подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом, однако это является "невероятным невезением", поскольку вирусы слишком разные.

https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html

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