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Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян
Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян
Житель американского штата Калифорния одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:24
2022-07-22T17:24
2022-07-22T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель американского штата Калифорния одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости.Митчо Томпсон из городка Себастопол в комментарии телеканалу сообщил, что в конце июня получил положительный результат теста на коронавирус, а после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.По словам американца, из-за заражения сразу двумя инфекциями он чувствовал себя очень больным и "едва мог встать с постели и выпить глоток воды".Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете Дин Уинслоу подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом, однако это является "невероятным невезением", поскольку вирусы слишком разные.
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
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сша, здоровье
Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян
NBC: житель Калифорнии одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян
17:24 22.07.2022 (обновлено: 17:27 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель американского штата Калифорния одновременно заразился COVID-19 и оспой обезьян. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости.
Митчо Томпсон из городка Себастопол в комментарии телеканалу сообщил, что в конце июня получил положительный результат теста на коронавирус, а после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.
"Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян и что у меня было и то, и другое", - сказал Томпсон.
По словам американца, из-за заражения сразу двумя инфекциями он чувствовал себя очень больным и "едва мог встать с постели и выпить глоток воды".
Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете Дин Уинслоу подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом, однако это является "невероятным невезением", поскольку вирусы слишком разные.