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Что сейчас происходит в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html
Что сейчас происходит в Джанкойском районе
Что сейчас происходит в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Что сейчас происходит в Джанкойском районе
Специалисты обследуют территорию поселков Азовское и Майское Джанкойского района, где накануне в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на складе... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T10:02
2022-08-17T12:01
радио "спутник в крыму"
крым
джанкой
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Специалисты обследуют территорию поселков Азовское и Майское Джанкойского района, где накануне в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на складе. Люди постепенно возвращаются в свои дома, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.Она отметила, что территория населенных пунктов сейчас охраняется силами МВД. После окончания работы ведомств людям помогут с уборкой придомовых территорий."Сформированы группы, чтобы после окончания работы специалистов начать уборку территории. Помочь жителям убрать в своих домах. Проведем субботники", — сказала Пономаренко.Она также рассказала, что эвакуированным жителям поселка предоставлено все необходимое."Вчера была в одном из пунктов временного размещения, люди обеспечены всем необходимым. Они спокойны, понимают ситуацию, паники какой-то среди населения нет, а это самое главное", — заверила вице-спикер.
https://crimea.ria.ru/20220817/detonatsiya-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-prekratilas--vlasti-1124191098.html
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https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html
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крым, джанкой, происшествия
Что сейчас происходит в Джанкойском районе

Люди возвращаются в свои дома: власти рассказали о ситуации после ЧП в Джанкойском районе

10:02 17.08.2022 (обновлено: 12:01 17.08.2022)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Джанкое
Ситуация в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Специалисты обследуют территорию поселков Азовское и Майское Джанкойского района, где накануне в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на складе. Люди постепенно возвращаются в свои дома, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
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"Все службы работают стабильно и в районе, и в городе. Обстановка спокойная. Вчера вечером специалисты уже прошли и обследовали часть территории поселка Азовское. Некоторые люди уже возвращаются в свои дома. Сейчас специалисты работают по обследованию оставшихся территорий. Я думаю, что сегодня эти работы будут завершены. И начнет работать комиссия по возмещению ущерба пострадавшим гражданам," — сказала вице-спикер в эфире радио "Спутник в Крыму".
Она отметила, что территория населенных пунктов сейчас охраняется силами МВД. После окончания работы ведомств людям помогут с уборкой придомовых территорий.
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"Сформированы группы, чтобы после окончания работы специалистов начать уборку территории. Помочь жителям убрать в своих домах. Проведем субботники", — сказала Пономаренко.
Она также рассказала, что эвакуированным жителям поселка предоставлено все необходимое.
"Вчера была в одном из пунктов временного размещения, люди обеспечены всем необходимым. Они спокойны, понимают ситуацию, паники какой-то среди населения нет, а это самое главное", — заверила вице-спикер.
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