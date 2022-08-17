https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html

Что сейчас происходит в Джанкойском районе

Что сейчас происходит в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Что сейчас происходит в Джанкойском районе

Специалисты обследуют территорию поселков Азовское и Майское Джанкойского района, где накануне в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на складе... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T10:02

2022-08-17T10:02

2022-08-17T12:01

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Специалисты обследуют территорию поселков Азовское и Майское Джанкойского района, где накануне в результате диверсии произошла детонация боеприпасов на складе. Люди постепенно возвращаются в свои дома, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.Она отметила, что территория населенных пунктов сейчас охраняется силами МВД. После окончания работы ведомств людям помогут с уборкой придомовых территорий."Сформированы группы, чтобы после окончания работы специалистов начать уборку территории. Помочь жителям убрать в своих домах. Проведем субботники", — сказала Пономаренко.Она также рассказала, что эвакуированным жителям поселка предоставлено все необходимое."Вчера была в одном из пунктов временного размещения, люди обеспечены всем необходимым. Они спокойны, понимают ситуацию, паники какой-то среди населения нет, а это самое главное", — заверила вице-спикер.

https://crimea.ria.ru/20220817/detonatsiya-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-prekratilas--vlasti-1124191098.html

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html

https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html

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крым, джанкой, происшествия