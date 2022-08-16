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Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе
Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, более 40 человек госпитализированы, двое умерли, следует из данных... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:29
2022-08-16T10:29
2022-08-16T10:29
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, более 40 человек госпитализированы, двое умерли, следует из данных Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В Севастополе число заболевших увеличилось на 122 человека, выздоровели 14.От осложнений, связанных с заболеванием, в каждом регионе скончался один человек.За сутки в стационары Крыма госпитализированы 30 пациентов с COVID-19, еще 11 человек направлены на лечение в больницы Севастополя.За все время пандемии коронавируса в Крыму и Севастополе выявлено 275 486 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 263 620 человек.Ранее сообщалось, что число госпитализируемых в стационары коронавирусных больных в России растет с каждым днем.В связи с новой волной COVID-19 в стране в ряде регионов стали возвращать масочный режим.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым
Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе
Сотни заболевших и десятки госпитализированных: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, более 40 человек госпитализированы, двое умерли, следует из данных Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 219 человек ", – говорится в сообщении.
В Севастополе число заболевших увеличилось на 122 человека, выздоровели 14.
От осложнений, связанных с заболеванием, в каждом регионе скончался один человек.
За сутки в стационары Крыма госпитализированы 30 пациентов с COVID-19, еще 11 человек направлены на лечение в больницы Севастополя.
За все время пандемии коронавируса в Крыму и Севастополе выявлено 275 486 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 263 620 человек.
Ранее сообщалось, что число госпитализируемых в стационары коронавирусных больных в России растет с каждым днем
.
В связи с новой волной COVID-19 в стране в ряде регионов стали возвращать масочный режим
.