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Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе

Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Сотни заболевших и десятки госпитализированных: COVID в РК и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, более 40 человек госпитализированы, двое умерли, следует из данных... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T10:29

2022-08-16T10:29

2022-08-16T10:29

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, более 40 человек госпитализированы, двое умерли, следует из данных Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В Севастополе число заболевших увеличилось на 122 человека, выздоровели 14.От осложнений, связанных с заболеванием, в каждом регионе скончался один человек.За сутки в стационары Крыма госпитализированы 30 пациентов с COVID-19, еще 11 человек направлены на лечение в больницы Севастополя.За все время пандемии коронавируса в Крыму и Севастополе выявлено 275 486 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 263 620 человек.Ранее сообщалось, что число госпитализируемых в стационары коронавирусных больных в России растет с каждым днем.В связи с новой волной COVID-19 в стране в ряде регионов стали возвращать масочный режим.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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