Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
Глава Крыма Аксенов: в Джанкойском районе восстановлены повреженные ж/д пути
12:32 16.08.2022 (обновлено: 13:40 16.08.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как ранее уточнили в комментарии РИА Новости Крым в "Крымской железной дороге", сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности.
"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - указал глава региона в своем Telegram-канале.
На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь. Следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.