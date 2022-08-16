Рейтинг@Mail.ru
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/povrezhdennye-zhd-puti-pod-dzhankoem-vosstanovleny--aksenov-1124180636.html
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:32
2022-08-16T13:40
крым
сергей аксенов
происшествия
железные дороги крыма
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/03/1117680374_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_1391024555d418eb6fed962711e070de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Как ранее уточнили в комментарии РИА Новости Крым в "Крымской железной дороге", сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности.На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь. Следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.Джанкой и Джанкойский район: справка &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220816/na-severe-kryma-obsleduyut-zheleznodorozhnye-puti--poezda-zaderzhany-1124180132.html
https://crimea.ria.ru/20220816/sem-poezdov-v-krym-i-obratno-zaderzhali-iz-za-chp-v-dzhankoe--perevozchik-1124179810.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/03/1117680374_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_201a28617e5093ee6b120f03e0cda558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, происшествия, железные дороги крыма, безопасность республики крым и севастополя, транспорт
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов

Глава Крыма Аксенов: в Джанкойском районе восстановлены повреженные ж/д пути

12:32 16.08.2022 (обновлено: 13:40 16.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезнодорожные пути. Архивное фото
Железнодорожные пути. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как ранее уточнили в комментарии РИА Новости Крым в "Крымской железной дороге", сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
12:18
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - указал глава региона в своем Telegram-канале.
На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь. Следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса.
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:56
Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
Джанкой и Джанкойский район: справка >>
 
КрымСергей АксеновПроисшествияЖелезные дороги КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
13:29Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
13:19Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс
13:11Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое 0:56
13:10Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма
12:57Ливни обрушатся на Крым
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
12:53В России растет число госпитализаций и смертей с COVID-19
12:50Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
12:46Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
12:40Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
12:32Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
12:19Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации
12:18На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
11:56Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
11:51В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города
11:42Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ
11:38Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
11:32На Крымском мосту зафиксировали новый суточный рекорд трафика
11:28Более 30 автобусов задействовано для перевозки пассажиров поездов в Крыму
11:22Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин
Лента новостейМолния