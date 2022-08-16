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Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек
Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек
Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе, где во вторник утром произошло возгорание с последующей детонацией на складе... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:12
2022-08-16T10:12
2022-08-16T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе, где во вторник утром произошло возгорание с последующей детонацией на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Эвакуированные жители сел Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда. По словам главы Крыма, детонация боеприпасов продолжается. Опасная зона оцеплена. Только после того, как она завершится, власти смогут приступить к оценке ущерба. Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара сдетонировали боеприпасы. По предварительной информации, два человека получили травмы. На месте происшествия работают представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.
https://crimea.ria.ru/20220816/evakuirovannykh-iz-dzhankoyskogo-rayona-lyudey-vezut-v-nizhnegorskiy-rayon-1124176603.html
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крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек
Глава Крыма Аксенов: из зоны ЧП в Джанкойском районе вывезли около 2 тысяч человек
10:12 16.08.2022 (обновлено: 10:17 16.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе, где во вторник утром произошло возгорание с последующей детонацией на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы около двух тысяч человек эвакуировали из 5-киломеровой зоны, все люди размещены и обеспечены всем необходимым, сейчас их накормят. На данный момент мы почти всех уже вывезли", - сообщил Аксенов.
Эвакуированные жители сел Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда. По словам главы Крыма, детонация боеприпасов продолжается. Опасная зона оцеплена. Только после того, как она завершится, власти смогут приступить к оценке ущерба.
"Детонация закончится, и мы пойдем обследовать повреждения жилых домов. На данный момент у нас двое пострадавших, один с осколочным ранением, другой - бытовая травма, без госпитализации. Нахожусь на месте со всеми экстренными службами", - добавил Аксенов.
Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара сдетонировали боеприпасы. По предварительной информации, два человека получили травмы. На месте происшествия работают представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.