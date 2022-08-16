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Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек

Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек

Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе, где во вторник утром произошло возгорание с последующей детонацией на складе... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T10:12

2022-08-16T10:12

2022-08-16T10:17

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джанкой

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе, где во вторник утром произошло возгорание с последующей детонацией на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Эвакуированные жители сел Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда. По словам главы Крыма, детонация боеприпасов продолжается. Опасная зона оцеплена. Только после того, как она завершится, власти смогут приступить к оценке ущерба. Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара сдетонировали боеприпасы. По предварительной информации, два человека получили травмы. На месте происшествия работают представители экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

https://crimea.ria.ru/20220816/evakuirovannykh-iz-dzhankoyskogo-rayona-lyudey-vezut-v-nizhnegorskiy-rayon-1124176603.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя