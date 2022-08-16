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При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие
При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.08.2022
При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие
Двое гражданских пострадали при детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:23
2022-08-16T09:44
джанкой
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Двое гражданских пострадали при детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте происшествия.Сейчас идет эвакуация местных жителей в безопасное место. "Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - сообщил он.Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.
https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-proizoshla-v-dzhankoyskom-rayone--smi-1124175725.html
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие

Глава Крыма Аксенов: при детонации боеприпасов в Джанкойском районе двое пострадавших

09:23 16.08.2022 (обновлено: 09:44 16.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Двое гражданских пострадали при детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте происшествия.
"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает", - сообщил он.
Сейчас идет эвакуация местных жителей в безопасное место.
"Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - сообщил он.
Дым от пожара
09:00
Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ
Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.
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09:14
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
 
ДжанкойКрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей Аксенов
 
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