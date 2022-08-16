https://crimea.ria.ru/20220816/pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-est-postradavshie-1124176160.html

При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие

При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.08.2022

При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие

Двое гражданских пострадали при детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:23

2022-08-16T09:23

2022-08-16T09:44

джанкой

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Двое гражданских пострадали при детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте происшествия.Сейчас идет эвакуация местных жителей в безопасное место. "Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - сообщил он.Возгорание на площадке хранения боеприпасов произошло в районе села Майское в Крыму во вторник утром. По данным Минобороны, в результате пожара произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место оперативно выехали глава Крыма Сергей Аксенов и представители экстренных служб. Людей эвакуируют.

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-proizoshla-v-dzhankoyskom-rayone--smi-1124175725.html

https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

джанкой

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов