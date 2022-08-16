https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html

Джанкой и Джанкойский район: справка

Джанкой и Джанкойский район: справка - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Джанкой и Джанкойский район: справка

– район на севере Крыма в присивашском регионе. Площадь – 2,6 тысячи квадратных километров. Большую часть района занимает распаханная степь. По его территории... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T13:29

2022-08-16T13:29

2022-08-16T13:30

крым

джанкой

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Джанкойский район – район на севере Крыма в присивашском регионе. Площадь – 2,6 тысячи квадратных километров. Большую часть района занимает распаханная степь. По его территории проходит Северо-Крымский канал – главная водная артерия северного Крыма, по которой весной этого года возобновилась подача днепровской воды на полуостров.Численность населения – порядка 65 тысяч человек. В состав района входит 113 населенных пунктов – 106 сел и пять поселков. На севере, северо-востоке район омывается водами озера Сиваш. На юго-востоке и частично на юге граничит с Нижнегорским районом, на юге – с Красногвардейским районом, на западе – с Первомайским и Красноперекопским районами. На севере Джанкойский район граничит с Геническим районом Херсонской области. На границе постоянно действует автомобильный пункт пропуска "Джанкой".Протяженность автомобильных дорог регионального значения – 114 км, межмуниципального значения – 463 км, муниципальных автодорог – 622 км.Самая крупная автомагистраль – автомобильная дорога 35А-002 – трасса регионального значения, идущая от границы с Украиной через Джанкой, Симферополь, Алушту и Ялту.Также функционируют две железнодорожных ветки: Соленое Озеро – Джанкой – Симферополь – Севастополь и Джанкой – Феодосия – Керчь.Основные отрасли экономики района – сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Площадь сельхозугодий – более 179 тысяч гектаров, их них пашня – 145 тысяч гектаров. Здесь выращиваются зерновые, овощи, кормовые культуры, виноград и фрукты, а также рис, производится животноводческая продукция, проводится промышленная переработка сырья. Основные предприятия: АО "Дружба народов Нова" (производство мяса птицы), ООО "Азовчане" (производство мясо-колбасных изделий, хлебобулочных изделий, мясных замороженных полуфабрикатов). "Осавиахим", "Борис-Агро", "Родина" (выращивание зерновых и технических культур).На территории Джанкойского района находится 57 объектов культурного наследия. В районе зарегистрированы памятники археологии: 108 курганов эпохи бронзы, скифского периода и средневековья.Джанкой – административный центр Джанкойского района, образует городской округ. Площадь – около 26 квадратных километров, население – порядка 36 тыс. человек. Находится на пересечении основных транспортных магистралей Крыма. На территории городского округа расположена одна из крупнейших железнодорожных станций республики, от города простирается развитая сеть железнодорожных и автомобильных путей в разных направлениях, а также имеется разветвленная инфраструктура обслуживания локомотивного и вагонного парка, грузосортировочная станция, квалификационные трудовые ресурсы.Джанкой находится в 96 километрах от столицы РК – Симферополя.Отраслевая специализация городского округа – промышленность, в том числе пищевая, а также транспорт. Важную роль в городской экономике играют заводы: "Новатор" (производство молочной продукции), Джанкойский хлебокомбинат ГУП "Крымхлеб" (хлеб и хлебобулочных изделия), ООО "Джанкойский элеватор" (очистка, сушка и хранение зерна, производство комбикормов и муки), "Изумруд" (вина и коньяки); хлебокомбинат, предприятия железнодорожного транспорта.На территории города работают восемь общеобразовательных школ, в которых обучается 4 723 учащихся, 11 дошкольных образовательных организаций с численностью воспитанников – 1 995.Достопримечательности города: Краеведческий музей, 11 памятников героям Великой Отечественной войны, Покровский кафедральный собор, городской парк.

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джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой