https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе

В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:14

2022-08-16T09:14

2022-08-16T09:22

министерство обороны рф

крым

джанкой

специальная военная операция рф на украине

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717653_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_7cf3f4089d4c3c00b39e6ee6e063a108.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Сейчас специалисты занимаются тушением пожара и выяснением причин возгорания, добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-proizoshla-v-dzhankoyskom-rayone--smi-1124175725.html

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, джанкой, специальная военная операция рф на украине, безопасность республики крым и севастополя