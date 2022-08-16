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В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:14
2022-08-16T09:14
2022-08-16T09:22
министерство обороны рф
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специальная военная операция рф на украине
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Сейчас специалисты занимаются тушением пожара и выяснением причин возгорания, добавили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
09:14 16.08.2022 (обновлено: 09:22 16.08.2022)