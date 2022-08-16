Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:14
2022-08-16T09:22
министерство обороны рф
крым
джанкой
специальная военная операция рф на украине
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717653_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_7cf3f4089d4c3c00b39e6ee6e063a108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Сейчас специалисты занимаются тушением пожара и выяснением причин возгорания, добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-proizoshla-v-dzhankoyskom-rayone--smi-1124175725.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717653_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_3b803f0739cace4bbcbddca907ea9a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, джанкой, специальная военная операция рф на украине, безопасность республики крым и севастополя
В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе

В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе

09:14 16.08.2022 (обновлено: 09:22 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерство обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерство обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе села Майское Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"16 августа около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты занимаются тушением пожара и выяснением причин возгорания, добавили в ведомстве.
Дым от пожара
09:00
Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ
Министерство обороны РФКрымДжанкойСпециальная военная операция РФ на УкраинеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Из зоны ЧП на севере Крыма вывезли почти 2 тысячи человек
09:58ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30
09:52Как не попасться на уловки мошенников – советы психолога
09:50Эвакуированных из Джанкойского района людей везут в Нижнегорский район
09:47ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин
09:23При детонации боеприпасов в Джанкойском районе есть пострадавшие
09:23Режим "закрытого неба" на юге России продлен
09:14В Минобороны назвали причину ЧП в Джанкойском районе
09:00Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ
08:59Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани
08:24Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию
08:01Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
07:59Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
07:34Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды
07:03Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет
03:24В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
22:01Главные события и заявления дня: 15 августа
21:46Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Лента новостейМолния