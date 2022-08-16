https://crimea.ria.ru/20220816/na-severe-kryma-obsleduyut-zheleznodorozhnye-puti--poezda-zaderzhany-1124180132.html

На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны

На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны - РИА Новости Крым, 16.08.2022

На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны

Железнодорожное сообщение на севере Крыма откроют после проверки путей, сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:18

2022-08-16T12:18

2022-08-16T13:46

крым

железные дороги крыма

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение на севере Крыма откроют после проверки путей, сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крымской железной дороге".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса. По предварительной информации, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно.Джанкой и Джанкойский район: справка >>На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь.Также задерживается отравление железнодорожных составов из Крыма."Пока приостановлены. Техническая задержка объявлена на два часа", - уточнили в "Крымской железной дороге".Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/sem-poezdov-v-krym-i-obratno-zaderzhali-iz-za-chp-v-dzhankoe--perevozchik-1124179810.html

https://crimea.ria.ru/20220816/bolee-30-avtobusov-zadeystvovano-dlya-perevozki-passazhirov-poezdov-v-krymu-1124178780.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя