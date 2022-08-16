https://crimea.ria.ru/20220816/na-severe-kryma-obsleduyut-zheleznodorozhnye-puti--poezda-zaderzhany-1124180132.html
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны - РИА Новости Крым, 16.08.2022
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
Железнодорожное сообщение на севере Крыма откроют после проверки путей, сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:18
2022-08-16T12:18
2022-08-16T13:46
крым
железные дороги крыма
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение на севере Крыма откроют после проверки путей, сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крымской железной дороге".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса. По предварительной информации, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно.Джанкой и Джанкойский район: справка >>На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь.Также задерживается отравление железнодорожных составов из Крыма."Пока приостановлены. Техническая задержка объявлена на два часа", - уточнили в "Крымской железной дороге".Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/sem-poezdov-v-krym-i-obratno-zaderzhali-iz-za-chp-v-dzhankoe--perevozchik-1124179810.html
https://crimea.ria.ru/20220816/bolee-30-avtobusov-zadeystvovano-dlya-perevozki-passazhirov-poezdov-v-krymu-1124178780.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, железные дороги крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
На севере Крыма обследуют железнодорожные пути, поезда задержаны на два часа
12:18 16.08.2022 (обновлено: 13:46 16.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым
. Железнодорожное сообщение на севере Крыма откроют после проверки путей, сейчас специалисты исследуют рельсы на соответствие нормам безопасности. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в "Крымской железной дороге".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что следующие в Крым пассажирские поезда останавливают на станции во Владиславовке, а далее люди едут в места назначения на автобусах. Для вывоза пассажиров задействовано 34 автобуса. По предварительной информации, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно.
"Сейчас речь идет об обследовании путей на предмет их соответствия нормам безопасности. Есть специальный аппарат, рельсы ультразвуком прослушают, чтобы не было остаточного напряжения или излома, и только после этого можно будет запускать", - сообщили в "КЖД".
На данный момент, задерживаются шесть поездов с материковой части страны. По информации перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", ориентировочно на 1-3 часа опаздывают составы № 92 Москва – Севастополь; № 28 Москва – Симферополь, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория, № 183 Мурманск – Севастополь.
Также задерживается отравление железнодорожных составов из Крыма.
"Пока приостановлены. Техническая задержка объявлена на два часа", - уточнили в "Крымской железной дороге".
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.