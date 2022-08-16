https://crimea.ria.ru/20220816/kak-budut-vyvozit-iz-kryma-passazhirov-s-biletami-na-poezda---mintrans-1124181981.html

Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс

Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс

Пассажиров с билетами на поезда с отправлением 16 августа будут доставлять на автобусах до железнодорожной станции во Владиславовке и пересаживать на поезда... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T13:19

2022-08-16T13:19

2022-08-16T13:45

транспорт

железные дороги крыма

общество

крым

джанкой

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/31/1117683124_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_a34644f646451717449939f1cf3ea70b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Пассажиров с билетами на поезда с отправлением 16 августа будут доставлять на автобусах до железнодорожной станции во Владиславовке и пересаживать на поезда дальнего следования. Об этом сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.Таким же способом во Владиславовку для дальнейшей пересадки доставят пассажиров с билетами на поезд №597, Симферополь-Москва: отправление автобусов от автостанции Курортная назначено на 16.00. На поезд №28, следующий в Москву, пассажиров повезут во Владиславовку в 17 часов. Отправление от железнодорожного вокзала Симферополя.Джанкой и Джанкойский район: справка >>Ранее сообщалось, что из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму. В результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". К этому времени участок восстановлен.Власти региона приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Аналогично людей будут вывозить из Крыма. Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Причиной детонации в МО РФ назвали диверсию. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован, нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, железные дороги крыма, общество, крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя