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Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
Помощь государства регионам в борьбе с лесными пожарами увеличилась в два раза, а число лесных пожаров, в свою очередь, уменьшилось на 15% по сравнению с 2021... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:17
2022-08-15T13:17
2022-08-15T13:17
происшествия
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Помощь государства регионам в борьбе с лесными пожарами увеличилась в два раза, а число лесных пожаров, в свою очередь, уменьшилось на 15% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По словам главы кабмина, в этом году государственная поддержка регионов в борьбе с лесными пожарами составила 14 миллиардов рублей. От правительства Рослесхоз получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию пожаров."Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий, в зоне риска в частности. Привлечь больше специалистов к работе. Ну, и повысить оперативность принятия решений. В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги в первые же сутки. Вот конкретный результат. Соответственно в 13 — не допустили их появления", – цитирует слова премьер-министра "Коммерсант".По его словам, у субъектов есть все необходимые ресурсы для эффективной организации такой работы, то есть финансирование и техника, предоставленные федеральным центром.В августе в Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар на площади 50 гектаров.Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор.
https://crimea.ria.ru/20220707/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-1123775409.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)
Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
Премьер Мишустин: господдержка регионов в борьбе с лесными пожарами достигла 14 млрд
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Помощь государства регионам в борьбе с лесными пожарами увеличилась в два раза, а число лесных пожаров, в свою очередь, уменьшилось на 15% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, в этом году государственная поддержка регионов в борьбе с лесными пожарами составила 14 миллиардов рублей. От правительства Рослесхоз получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию пожаров.
"Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий, в зоне риска в частности. Привлечь больше специалистов к работе. Ну, и повысить оперативность принятия решений. В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги в первые же сутки. Вот конкретный результат. Соответственно в 13 — не допустили их появления", – цитирует слова премьер-министра "Коммерсант".
По его словам, у субъектов есть все необходимые ресурсы для эффективной организации такой работы, то есть финансирование и техника, предоставленные федеральным центром.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство определило методику расчета показателя уменьшения площади лесных пожаров, к которому должны стремиться регионы. Главная цель каждого субъекта – двойное сокращение площади пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие 5 лет.
В августе в Крыму ликвидировали
крупнейший с начала года лесной пожар на площади 50 гектаров.
Ранее
в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма
, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор.