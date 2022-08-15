https://crimea.ria.ru/20220815/postkovidnyy-sindrom---rospotrebnadzor-nazval-simptomy-1124165955.html

Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы

Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы

Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T20:02

2022-08-15T20:02

2022-08-15T20:02

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что постковидный синдром выявляется не только у старшего поколения, но и у молодых людей.Врачи назвали необычную причину долгого постковидного синдрома >>"В среднем с ним сталкивается каждый восьмой переболевший", - добавили в пресс-службе.Ранее специалисты-гастроэнтерологи Университета Копенгагена пришли к выводу, что кишечные заболевания, в частности болезнь Крона и язвенный колит, приводят к более долгому постковидному синдрому.По последним данным федерального оперштаба, показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%.

https://crimea.ria.ru/20211023/postkovidnyy-sindrom-i-oslozhneniya-u-detey-kakie-organy-ubivaet-virus-1121223842.html

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здоровье, распространение коронавируса в рф