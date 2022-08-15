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Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы
Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы
Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T20:02
2022-08-15T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что постковидный синдром выявляется не только у старшего поколения, но и у молодых людей.Врачи назвали необычную причину долгого постковидного синдрома &gt;&gt;"В среднем с ним сталкивается каждый восьмой переболевший", - добавили в пресс-службе.Ранее специалисты-гастроэнтерологи Университета Копенгагена пришли к выводу, что кишечные заболевания, в частности болезнь Крона и язвенный колит, приводят к более долгому постковидному синдрому.По последним данным федерального оперштаба, показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%.
https://crimea.ria.ru/20211023/postkovidnyy-sindrom-i-oslozhneniya-u-detey-kakie-organy-ubivaet-virus-1121223842.html
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здоровье, распространение коронавируса в рф
Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы

Роспотребнадзор: при постковидном синдроме у людей высокая утомляемость и сонливость

20:02 15.08.2022
 
© Depositphotos / DmitryPochУсталость. Архивное фото
Усталость. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Наиболее распространенными симптомами постковидного синдрома являются повышенная утомляемость и сонливость. У некоторых пациентов отмечается стойкая потеря вкуса и запаха. В отдельных случаях при синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, нарушения метаболизма", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что постковидный синдром выявляется не только у старшего поколения, но и у молодых людей.
Врачи назвали необычную причину долгого постковидного синдрома >>
"В среднем с ним сталкивается каждый восьмой переболевший", - добавили в пресс-службе.
Ранее специалисты-гастроэнтерологи Университета Копенгагена пришли к выводу, что кишечные заболевания, в частности болезнь Крона и язвенный колит, приводят к более долгому постковидному синдрому.
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