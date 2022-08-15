Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы
Роспотребнадзор: при постковидном синдроме у людей высокая утомляемость и сонливость
© Depositphotos / DmitryPochУсталость. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Утомляемость, сонливость, а также потеря обоняния и вкуса являются частыми симптомами постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Наиболее распространенными симптомами постковидного синдрома являются повышенная утомляемость и сонливость. У некоторых пациентов отмечается стойкая потеря вкуса и запаха. В отдельных случаях при синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, нарушения метаболизма", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что постковидный синдром выявляется не только у старшего поколения, но и у молодых людей.
"В среднем с ним сталкивается каждый восьмой переболевший", - добавили в пресс-службе.
Ранее специалисты-гастроэнтерологи Университета Копенгагена пришли к выводу, что кишечные заболевания, в частности болезнь Крона и язвенный колит, приводят к более долгому постковидному синдрому.
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