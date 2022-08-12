https://crimea.ria.ru/20220812/kak-budet-vyglyadet-zamena-mks-maket-pokazhut-na-forume-armiya-2022-1124150861.html

Как будет выглядеть замена МКС: макет покажут на форуме "Армия-2022"

Как будет выглядеть замена МКС: макет покажут на форуме "Армия-2022" - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Как будет выглядеть замена МКС: макет покажут на форуме "Армия-2022"

Макет новой орбитальной станции, которая станет альтернативой МКС впервые покажут на форуме "Армия-2022". Об этом сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T17:36

2022-08-12T17:36

2022-08-12T17:36

космос

роскосмос

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Макет новой орбитальной станции, которая станет альтернативой МКС впервые покажут на форуме "Армия-2022". Об этом сообщили в "Роскосмосе"."Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 Госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке", — говорится в сообщении.В госкорпорации уточнили, что эскизное проектирование Российской орбитальной станции находится еще в работе. Там напомнили, что развертывание станции предполагает два этапа.Там анонсировали и другие новинки, которые раньше не демонстрировались широкой публике: робототехнический комплекс "Маркер" и сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.Среди другой продукции — макеты ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения.Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее по мнению эксперта содержание Международной космической станции невозможно без участия России, даже ее затопление по силам только нашей стране.

космос

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, армия и флот