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Что ждет МКС без России — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Что ждет МКС без России — прогноз эксперта
Что ждет МКС без России — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Что ждет МКС без России — прогноз эксперта
Содержание Международной космической станции невозможно без участия России, даже ее затопление по силам только нашей стране. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T20:47
2022-07-29T20:47
космос
авторы
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Содержание Международной космической станции невозможно без участия России, даже ее затопление по силам только нашей стране. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко."Без наших модулей, если Россия выйдет, а американцы продлят договор до 2027 года, станет большой вопрос, сможет ли существовать МКС. Как бы нашим западным партерам не приходилось уговаривать Россию остаться, скорее всего им предстоит полная перепланировка и еще неизвестно, поможет ли им это", — считает эксперт.По его словам, МКС была рассчитана на 15 лет эксплуатации и уже дважды выработала свой ресурс. Именно поэтому многие космические агентства подключились к космической программе, где каждый привносил что-то свое. Но выход России из программы может поставить присутствие в космосе других стран под вопрос. "МКС не может содержаться силами какой-то одной страны. Каждый вкладывает что-то свое. Например, у нас есть модули "Прогресс" и "Звезда". Так как у нас средняя орбита МКС — 420 км, это еще является атмосферой Земли, и из-за этого станция регулярно замедляется. И вот наши модули поднимают ее и корректируют уровень. Уклонение от космического мусора тоже выполняет наш российский модуль", — пояснил специалист.Он также предупредил, что даже если американцы останутся на МКС и смогут содержать ее до 2030 года, после ее все равно придется затопить, что без участия России невозможно.По его мнению, в такой ситуации выражаемый коллективным Западом негатив в сторону космической отрасли России может иметь последствия для самого Запада."Поэтому проявляемый нашими западными коллегами негатив по отношению к нашей космической отрасли весьма плохо может отразиться на них самих. Они свои силы переоценивают. Поэтому любое дальнейшее существование МКС возможно только с нашей помощью. Даже чтобы затопить ее — придется обращаться к нам",— заключил эксперт.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20220726/rossiya-vykhodit-iz-proekta-mks--glava-roskosmosa-1123962009.html
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Сергей Жабин
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
космос, авторы, в мире, сша
Что ждет МКС без России — прогноз эксперта

Руководитель программы Space рассказал, что ждет МКС без России

20:47 29.07.2022
 
© Flickr/ NASA JohnsonВид из иллюминатора МКС
Вид из иллюминатора МКС
© Flickr/ NASA Johnson
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Содержание Международной космической станции невозможно без участия России, даже ее затопление по силам только нашей стране. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
"Без наших модулей, если Россия выйдет, а американцы продлят договор до 2027 года, станет большой вопрос, сможет ли существовать МКС. Как бы нашим западным партерам не приходилось уговаривать Россию остаться, скорее всего им предстоит полная перепланировка и еще неизвестно, поможет ли им это", — считает эксперт.
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По его словам, МКС была рассчитана на 15 лет эксплуатации и уже дважды выработала свой ресурс. Именно поэтому многие космические агентства подключились к космической программе, где каждый привносил что-то свое. Но выход России из программы может поставить присутствие в космосе других стран под вопрос.
"МКС не может содержаться силами какой-то одной страны. Каждый вкладывает что-то свое. Например, у нас есть модули "Прогресс" и "Звезда". Так как у нас средняя орбита МКС — 420 км, это еще является атмосферой Земли, и из-за этого станция регулярно замедляется. И вот наши модули поднимают ее и корректируют уровень. Уклонение от космического мусора тоже выполняет наш российский модуль", — пояснил специалист.
Он также предупредил, что даже если американцы останутся на МКС и смогут содержать ее до 2030 года, после ее все равно придется затопить, что без участия России невозможно.
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"Никогда еще в истории человечества не затапливалась такая огромная космическая машина. И у станции будет два варианта — бесконечное ожидание на орбите или контролируемый спуск и затопление в определенной точке Тихого океана. Ни у кого из зарубежных партнеров в этом нет опыта кроме нас. Поэтому даже просто закончить существование МКС без России другие страны не смогут", — уверен Лазоренко.
По его мнению, в такой ситуации выражаемый коллективным Западом негатив в сторону космической отрасли России может иметь последствия для самого Запада.
"Поэтому проявляемый нашими западными коллегами негатив по отношению к нашей космической отрасли весьма плохо может отразиться на них самих. Они свои силы переоценивают. Поэтому любое дальнейшее существование МКС возможно только с нашей помощью. Даже чтобы затопить ее — придется обращаться к нам",— заключил эксперт.
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