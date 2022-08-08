Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня
Польский генерал: США сократит поддержку Украине в случае обострения ситуации на Тайване
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. США будут вынуждены вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом изданию Wprost заявил польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.
"Мы не знаем, в каком направлении будет развиваться тайваньский кризис: Пекин непредсказуем. Американцам, возможно, придется вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины", – сказал Скшипчак.
Он подчеркнул, что в случае усугубления ситуации на Тайване это произойдет поскольку для США Индо-Тихоокеанский регион является стратегическим, а потенциал американских сухопутных войск не позволяет вести действия на двух удаленных театрах военных действий одновременно.
Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа вопреки недвусмысленным предостережениям со стороны китайских властей в адрес Америки не вмешиваться в "тайваньский вопрос" и придерживаться ранее взятых на себя обязательств признавать "один Китай".
В тот же вечер Восточная зона боевого командования армии КНР объявила о начале боевых стрельб на дальние дистанции в Тайваньском проливе. 4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами и испытаниями ракет 4 августа вокруг Тайваня.
5 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудили учения Китая.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Авианосец США "Рональд Рейган" останется у берегов Тайваня на фоне начатых Китаем учений вокруг острова для "поддержания мира и стабильности в регионе".