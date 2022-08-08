https://crimea.ria.ru/20220808/ukraina-mozhet-lishitsya-podderzhki-ssha-iz-za-tayvanya-1124105061.html

Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня

Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня

США будут вынуждены вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом изданию Wprost заявил польский... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T19:32

2022-08-08T19:32

2022-08-08T19:32

ситуация на тайване

сша

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. США будут вынуждены вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом изданию Wprost заявил польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.Он подчеркнул, что в случае усугубления ситуации на Тайване это произойдет поскольку для США Индо-Тихоокеанский регион является стратегическим, а потенциал американских сухопутных войск не позволяет вести действия на двух удаленных театрах военных действий одновременно.Толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа вопреки недвусмысленным предостережениям со стороны китайских властей в адрес Америки не вмешиваться в "тайваньский вопрос" и придерживаться ранее взятых на себя обязательств признавать "один Китай".В тот же вечер Восточная зона боевого командования армии КНР объявила о начале боевых стрельб на дальние дистанции в Тайваньском проливе. 4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами и испытаниями ракет 4 августа вокруг Тайваня.5 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудили учения Китая.В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Авианосец США "Рональд Рейган" останется у берегов Тайваня на фоне начатых Китаем учений вокруг острова для "поддержания мира и стабильности в регионе".

ситуация на тайване

сша

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, сша, украина