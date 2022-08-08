https://crimea.ria.ru/20220808/kogda-tayvan-pereydet-pod-kontrol-kitaya--politolog-1124089529.html

Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог

Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Когда Тайвань перейдет под контроль Китая – политолог

Тайвань может перейти под контроль Китая через пять-семь лет, к этому моменту поддержка острова со стороны США может ослабнуть, считает политолог Марат Баширов. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T07:26

2022-08-08T07:26

2022-08-08T07:26

ситуация на тайване

в мире

китай

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Тайвань может перейти под контроль Китая через пять-семь лет, к этому моменту поддержка острова со стороны США может ослабнуть, считает политолог Марат Баширов.Эксперт пояснил, что США будут защищать Тайвань, пока не организуют свое производство микросхем, чтобы не зависеть от изделий TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). На долю этой компании приходится 52,1% мирового рынка полупроводниковых микросхем, TSMC – единственная в мире компания, которая работает с уровнем плат 5 нанометров.Однако вопрос в том, будет ли столько ждать Пекин, добавил политолог.2-3 августа состоялся визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Официальный Пекин в ответ на визит ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Китай также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции.КНР также объявила о военных учениях с 4 по 7 августа у берегов острова.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Согласно позиции правительства КНР, Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Но лидеры Тайваня, у которого нет официального статуса суверенной страны, действуют обособленно от Пекина. На острове по-прежнему действует своя конституция, проводятся демократические выборы, а в вооруженных силах служат примерно 300 тысяч кадровых военных. У Тайваня есть свой флаг, валюта и некоторые другие атрибуты прежней КНР.США – ключевой союзник Тайваня, в особенности в военной сфере, хотя Вашингтон официально выступает против признания независимости Тайваня в одностороннем порядке. Остров является покупателем американского оружия.

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https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html

https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html

ситуация на тайване

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, в мире, китай, мнения